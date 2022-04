Resenha do Solano

Esta é terceira Legislatura em que Arroio do Meio tem 11 vereadores. Na época dos nove, dificilmente uma sessão passava das 19h30min e todos tinham 10 minutos na tribuna, além dos outros protocolos, como leitura da ata, apresentação de requerimentos, discussão de projetos e posições finais. Quando evoluiu para 11, ficou definido, num primeiro momento, que cada vereador teria sete minutos na tribuna para a sessão não ficar muito extensa. Mas um dos vereadores, que já não atua mais no Legislativo, ficou indignado por ter espaço limitado, cobrando o retorno do regimento interno antigo, de 10 minutos.

Atualmente, as reuniões estão começando antes do início oficial, que é às 18h30min, e encerrando depois das 20h30min. Nós, da imprensa, e os políticos, gostamos dos assuntos abordados, mas muitos cidadãos e até técnicos do poder Executivo não têm a mesma paciência. O rito conservador e a falta de dinâmica fazem as discussões parecerem ser mais ‘morosas’ do que uma missa ou o show do AC/DC (muitos não gostam de nenhum dos dois).

Um dos motivos da dificuldade de evolução e modernização nestes quesitos é o robô preso com a própria história. Isso não é uma exclusividade do Legislativo. É ainda pior em certos processos do Judiciário. Mas o Legislativo local tem condições de promover discussões setoriais, abertas ao público, com cobertura da imprensa, por meio de comissões internas, como se fossem etapas preliminares de sessões e, com isso, deixar as sessões apenas para as votações mais decisivas.

Assim, talvez haveria uma oportunidade de evoluir questões estagnadas que parecem loopings sem fim. Digo isso, porque muitas pessoas que acompanham a Câmara sazonalmente, têm a sensação de que certos assuntos estão ecoando há bastante tempo.

Eu tenho um grande apreço por todos os vereadores e suplentes. Estão lá porque são a cara do nosso povo. Mas Arroio do Meio cresceu, se desenvolveu e está se modernizando. Em um momento vai ter de ser superada a figura de uma das Câmaras mais enxutas do RS e se buscar mecanismos e eficiência para atender melhor ainda os anseios da comunidade. Pode começar pela setorização de discussões e votações mais dinâmicas. Vamos ganhar tempo e qualidade.

O mesmo vale para relacionamento externo, com a comunidade e suas entidades, região, estado, país e mundo, na busca por soluções locais e globalizadas. Não pode ser sempre interpretado como aumento de despesa e sim, oportunidades de fazer mais e melhor pelo povo arroio-meense. Muitos que estão lendo isso agora vão interpretar que é loucura, mas em 2032, estará na pauta das pessoas que são lembradas pela população para promover mudanças salutares.

AUDIÊNCIA NA CASCALHEIRA – O Promotor Regional de Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas (PRMATA), Sérgio Diefenbach, responsável pelo Programa de Recuperação Sustentável da Mata Ciliar do Rio Taquari (PRSMCRT), com o objetivo de dar continuidade aos trabalhos que vêm sendo realizados junto a esta Promotoria Regional, agendou uma audiência pública com os proprietários/ocupantes de áreas ribeirinhas situadas na localidade de Cascalheira, Arroio do Meio. No encontro, agendado para às 9h de quarta-feira, no Salão do Passo do Corvo, os proprietários serão convidados a conversar sobre as medidas a serem adotadas para a recuperação ambiental daqueles imóveis e, se for o caso, firmar com eles um Termo de Ajustamento de Conduta. Também participarão do evento o Coordenador do Meio Ambiente, Paulo Regis Rheiheimer Jr., a equipe técnica ambiental e o Procurador Jurídico Municipal, além da Patrulha Ambiental da Brigada Militar e Emater-RS/Ascar.

PAISAGENS E CLIMA – Para muitos homens, muita cerveja nunca é demais. Para muitas mulheres, muitas flores nunca são demais. Algumas delas repararam mudanças nos cuidados básicos com ornamentação e compararam com outras épocas. Eu não percebi, pois presto atenção em outras coisas. Mas pela experiência, sei que o outono, além de nos proporcionar um clima agradável, nos mostra as paisagens mais bonitas, com mudanças perceptíveis de cores e efeitos climáticos (nuvens, neblina, brisa, etc.) ao longo de um mesmo dia. Devido ao posicionamento solar em relação ao hemisfério sul, o céu parece mais azul e torna as fotografias da natureza mais bonitas que em outras estações.

UMA SEMANA SEM CELULAR – Se os golpes aumentaram significativamente nas estatísticas (páginas 12 e 13), é porque a sociedade está cada vez mais codependente das plataformas digitais. Em algumas situações, essa dependência é comparável ao tabaco. Pessoas estão colocando em risco a vida dos outros e a própria, porque precisam mexer no celular dirigindo. Um vício perigoso.

No domingo, por volta das 15h, meu celular parou de funcionar. Num primeiro momento, sensação de alívio e liberdade, considerando a má postura e o tempo de ficar conectado. Na segunda-feira, tudo tranquilo. Vai se resolver mais fácil que trocar um pneu de carro. Qualquer coisa é só comprar um novo. Na terça-feira, percebi que muitas das agendas programadas e assuntos que nos vêm da rede de contatos estão nessas conversas. Além disso, vários aplicativos e conteúdos estão interligados ao chip. A simples retirada ou reset podem comprometer o acesso ao acervo de informações, como entrevistas que fizemos com antecedência e coisas da vida pessoal. Em meio a isso, é preciso estar ciente da necessidade por backups. Nesse contexto, faz sentido investir em marcas confiáveis.

Só trouxe este assunto, para dizer que continuo sem celular/WhatsApp ‘pessoal’ por tempo indeterminado. Em caso de urgências, liguem para contatos ‘profissionais e residencial’.

Por daiane