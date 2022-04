Esportes

Minifutebol do Rui Barbosa

O Esporte Clube Rui Barbosa iniciou na noite de sexta-feira, dia 22, os jogos do Torneio de Minifutebol, denominado de Copa Sicredi, que tem na coordanação a Lafa e conta com apoio da Loja Bruxellas e Rocket Fibra. Com a participação de oito equipes que disputam em duas chaves, teve, na primeira rodada Virakopus 1 x 3 SER Tomivô (craque Diego Zanoni/Tomivô), Pituca/Forquetense 2 x 0 SPG (craque Vladimir Ribeiro/Pituca), 100% Guri 1 x 2 Só Barulho (craque Lucas Petry/Só Barulho) e Cruzeiro 7 x 2 Esperança (craque Deidiv Farias/Cruzeiro).

Nesta sexta-feira, dia 29, ocorrem os jogos da segunda rodada, que apresenta às 19 horas, 100% Guri x Esperança/TL Sports Training/KF Motos e Carros; às 20 horas, Pituca/Forquetense x SER Tomivô/Multicell; às 20h50min, Cruzeiro/Fit Trainer x Só Barulho e às 21h40min, Virakopus/HG Inst. Hidráulicas e Const. x SPG.

