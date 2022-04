Geral

A Girando Sol participou na última semana, de 5 a 7 de abril, da Mercosuper 2022, no Paraná. A programação marcou a retomada das grandes feiras estaduais que estiveram suspensas durante o período crítico da pandemia. Estratégico, o evento foi comemorado pela fabricante de produtos de limpeza, que valoriza muito a presença em feiras, tanto pela aproximação e relacionamento com os clientes, quanto pelos negócios firmados. “Foi a melhor feira da Girando Sol no Paraná. Clientes muito satisfeitos e excelentes vendas concretizadas”, avalia o gerente comercial do Paraná, Marcelino Borscheid. Ele salienta o impacto positivo dos lançamentos, a motivação da equipe comercial e todo o suporte de trade e marketing, como diferenciais da empresa na Mercosuper 2022.

Num estande moderno e perfumado, com o slogan “Em cada cantinho da casa”, a Girando expôs seu mix completo e destacou lançamentos. As novidades são a linha dos limpadores e amaciantes concentrados. Os limpadores no tamanho 500 ml estão disponíveis nas versões Multiuso 5 em 1, Limpeza Pesada e Desengordurante, garantindo a melhor solução para qualquer tipo de sujeira. O amaciante concentrado ganha um novo tamanho, sendo encontrado também em embalagem de 1,5 litro. Os lançamentos estarão em breve no mercado.

A Girando Sol é fabricante de mais de 140 itens que proporcionam limpeza e bem-estar aos ambientes. Com sede em Arroio do Meio (RS), atua em todo o Brasil e exporta para vários países do Mercosul.

