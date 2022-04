Geral

“É um avanço enorme, pois a partir de agora todos os turistas encontrarão nossos atrativos no mapa e quem sabe no futuro venham nos visitar. Ainda não temos o reconhecimento, mas as grandes cidades turísticas também começaram assim. Pretendemos um dia chegar lá”, destaca Reny Rother, uma das idealizadoras do Janelas do Interior, roteiro criado em 2021 em Marques de Souza e que reúne dez estações, que vão da gastronomia à espiritualidade.

Marques de Souza é um dos 2.542 municípios distribuídos em 322 regiões turísticas que foram incluídas no Mapa do Turismo 2022. Para o prefeito Fábio Mertz (PP), a conquista leva mais visibilidade para os atrativos turísticos existentes, incentiva novos empreendedores, possibilita a busca por mais recursos para melhorar a infraestrutura e qualificar quem atua no segmento, além de fortalecer a economia, gerando mais empregos e renda.

“Foi um trabalho coletivo com a Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales). Fico muito feliz em termos mais essa iniciativa para que possamos desenvolver projetos e obras na nossa cidade. Precisamos valorizar cada vez mais nossos atrativos e buscar atrair novos turistas”, destaca o prefeito.

Entre os projetos em andamento, cita a construção de belvederes em locais estratégicos em meio à natureza no interior, o roteiro Janelas do Interior, o rio Forqueta, as igrejas, prédios antigos, parques, a comida típica, entre outros.

Fruto do trabalho conjunto

Para o idealizador do Projeto Passeios na Colônia, Alício de Assunção, Marques de Souza integrar o mapa é reflexo do trabalho dos empreendedores e do Poder Público. Com isso, a cidade está habilitada a receber verbas e participar de cursos de qualificação, custeados pelo Ministério do Turismo.

“São os frutos de um longo trabalho em conjunto e será benéfico para todos estarmos entre um seleto grupo no país. É uma forma de divulgarmos os atrativos existentes e trabalhar mais para atrair novos turistas”.

Para saber

O Mapa do Turismo reúne municípios com real vocação turística ou impactados pelo setor de viagem. O objetivo é nortear a definição de políticas públicas, incluindo a destinação de recursos do Ministério do Turismo para obras de infraestrutura e oferta de cursos de qualificação profissional, por exemplo, para o desenvolvimento daqueles que têm potencial, mas carecem de estruturas físicas e de capacitação. Para acessar o mapa, o endereço eletrônico é: http://www.mapa.turismo.gov.br/.

Por daiane