Esportes

O Clube Esportivo Lajeadense realizou no sábado na Arena Alviazul, em Lajeado, a sua segunda partida pela Divisão de Acesso de 2022. O adversário foi o Guarani de Venâncio Aires. Considerado um clássico, Lajeadense e Guarani fizeram uma partida de muita disputa em campo que terminou com vitória do alviazul por 1 x 0, gol marcado por Ruan aos 30min do segundo tempo.

A partida teve dois tempos distintos para o Lajeadense. No primeiro, a equipe pouco conseguiu produzir e ainda teve Marquinhos expulso nos minutos finais. No segundo, mesmo com um jogador a menos, o Lajeadense teve mais entrega em campo, partindo para cima de seu adversário, chegando ao gol da vitória que deixou a equipe com um aproveitamento de 100% e seis pontos na tabela de classificação, ao lado do Santa Cruz, na chave “B”.

A caminhada do Lajeadense na Divisão de Acesso continuou na tarde de quinta-feira, dia 21, quando jogou pela 3ª rodada, em São Gabriel. No domingo, dia 24, valendo pela 4ª rodada, o Lajeadense volta a jogar em Lajeado diante do Inter de Santa Maria.

Por daiane