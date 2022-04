Esportes

O Clube Esportivo Lajeadense estreia domingo, dia 10, na Divisão de Acesso, campeonato organizado pela Federação Gaúcha de Futebol. A primeira partida será no Estádio Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, diante do Avenida. O Lajeadense que tem no comando o técnico Gelson Conte, montou uma equipe visando o seu retorno para a Primeira Divisão do Futebol Gaúcho. A primeira partida do Lajeadense em Lajeado está marcada para o domingo, dia 17, quando joga contra o Guarani de Venâncio Aires. Além de Lajeadense, Avenida e Guarani, a chave “A” ainda tem o Pelotas, Inter de Santa Maria, Santa Cruz, São Gabriel e São Paulo. Na chave “B” estão o Brasil de Farroupilha, Cruzeiro, Esportivo, Gaúcho, Glória, Passo Fundo, Tupi e Veranópolis. Na primeira fase as equipes jogam todos contra todos em turno e returno dentro da chave, classificando os quatro primeiros.

Amistosos – Como preparação para a Divisão de Acesso, o Lajeadense realizou dois jogos amistosos. No primeiro, em Veranópolis, venceu por 1 x 0. O segundo jogo treino aconteceu no sábado, em Lajeado, quando voltou a vencer por 1 x 0 diante do Gramadense, time amador de Gramado, com gol marcado por Carlinhos.

Por daiane