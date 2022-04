Esportes

O Clube Esportivo Lajeadense realizou no domingo, dia 10, a sua primeira partida pela Divisão de Acesso de 2022. A estreia foi diante do Avenida, em Santa Cruz do Sul. Nessa partida, considerada um clássico, o resultado foi o melhor possível. O Lajeadense, treinado por Gelson Conte, mesmo jogando em Santa Cruz do Sul, soube se impor ao seu adversário e vencer a partida por 1 x 0, gol marcado por Alan Bald aos 19min do segundo tempo.

Durante a semana, o grupo do Lajeadense trabalhou forte visando o seu retorno para a Primeira Divisão do Futebol Gaúcho. A próxima partida, a primeira diante de seu torcedor, em Lajeado, será mais um clássico. Desta vez o adversário será o Guarani de Venâncio Aires. Ela está marcada para sábado, dia 16, às 19 horas, na Arena Alviazul. O Guarani que sempre é um adversário difícil, perdeu na estreia por 2 x 1 para o Santa Cruz. Pela 3ª rodada, o Lajeadense tem partida prevista no feriado de quinta-feira, dia 21, em São Gabriel. Depois volta a jogar em Lajeado, no dia 24, com o Inter de Santa Maria.

