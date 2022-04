O Alto Taquari

Um bom público prestigiou a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Arroio do Meio, realizada na noite de quarta-feira, dia 20. A reunião teve a ausência dos vereadores Cesar André Kortz (MDB) e Ricardo Leopoldo Liesenfeld (Progressistas), por contágio da dengue.

Na pauta, seis dos sete projetos de lei foram aprovados por unanimidade: a Permissão de Uso à Associação Grupo M.Q.G. (Meio Que Geral), de uma área de terras com superfície de 3.813,19 m², situada na rua Valdir Miguel Bourscheid, no bairro Medianeira; a aquisição de dois reservatórios de fibra com tampa para armazenar 15 mil litros de água, limitado ao valor de R$ 13,5 mil, para auxiliar a Associação dos Moradores de Arroio Grande, com a finalidade de viabilizar o fornecimento de água por esta Associação aos moradores da localidade de Morro Leão, distrito de Arroio Grande; o custeio de até R$ 9 mil dos Campeonatos Municipais de Bocha Força Livre e Veteranos; a pavimentação mediante contribuição de melhoria em seis ruas, nos bairros São Caetano e Barra do Forqueta; a cessão de distribuidores de dejetos líquidos para uso das Associações de Produtores de Linha 32/Canudos e Amigos de Picada Arroio do Meio; e adequações no Plano de Pagamento de Comissionamento pela Coordenação de Trabalhos – CCT.

A vereadora Maria Helena Matte (MDB) pediu vistas na abertura de crédito especial de R$ 685 mil, para construção de um pórtico. O assunto foi o mais discutido na sessão.

Na noite também foi aprovado pedido de informações da bancada do MDB a respeito dos serviços de máquina e entrega de saibro, rachão, aterro e brita, realizados pelas Secretarias de Obras e Agricultura, e subprefeitura de Forqueta, entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de março de 2022, assim como cópia dos pedidos não atendidos.

ATRASADOS NA VOTAÇÃO DE PROJETOS – Entre os projetos que permanecem em análise estão a implantação do Pavimenta Fácil; a contratação temporária de um veterinário e formação cadastro reserva para atender situação de excepcional interesse público, enviados para a Casa em março.

Nelson Paulo Backes questionou os motivos de não estarem indo para a ordem do dia. Pediu um posicionamento do jurídico a respeito de prazos para votação. O presidente Marcelo Luís Schneider disse que os projetos não foram à votação porque os pedidos de informações feitos pela bancada do MDB à Administração atrasaram. Falou que o Pavimenta Fácil precisa ser estudado e discutido, pensando no bem social da sociedade. “Não podemos onerar mais ainda a comunidade. É preciso diminuir os custos e não aumentar”.

Outros dois projetos foram enviados para análise das comissões internas na última sessão. Eles tratam de pavimentações de ruas mediante a contribuição de melhoria nos bairros Bela Vista, Aimoré e São Caetano; e contratações temporárias nas secretarias de Saúde e Obras.

DIVERGÊNCIAS EM TORNO DA INSTALAÇÃO DE PÓRTICO – Ainda na tribuna, Helena disse não ser contra iniciativas que visam embelezar o município, trazendo mais visibilidade, contudo, acredita que o valor poderia ser investido em mais asfalto ou na saúde, o que é prioridade. Marcelo Schneider, em aparte, disse que está sendo procurado por muitas pessoas as quais sugerem que, ao invés de fazer pórtico, que se faça os acessos a pontos turísticos existentes. Também observou que não houve discussão do projeto e que conforme ementa do projeto, o dinheiro da complementação vai sair da secretaria da Saúde.

Paulo Roberto Heck (MDB), disse que muitas entidades não foram consultadas para que pudessem ajudar com ideias. Acredita que a comunidade poderia ter sido mais envolvida.

Rodrigo Kreutz (MDB) revelou que foi questionado por algumas pessoas que argumentaram que os investimentos poderiam contemplar outras questões relacionadas ao turismo, como o acesso à futura ponte para Colinas, ou reforma de pinguelas. Disse ser a favor da obra, pois é um recurso que vem da pasta do turismo e não pode se perder, mas também observou a possibilidade de colocação do pórtico em outro local, como a ERS-130. Majolo, em aparte, disse que veio uma verba canalizada para pórticos nos municípios por parte do Estado. “A localização de um pórtico é na entrada da cidade. É indiscutível. A verba era pegar ou largar”.

Alessandra Brod (PP) disse que quando surgiu a notícia do recurso, em 24 horas o município teve que dar resposta de pegar ou largar. Que já era um sonho dos engenheiros da Casa. Por isso, conseguiram colocar o projeto em tempo recorde. Em aparte, Backes observou que o dinheiro não poderia ter sido colocado em outras demandas. Que é exclusivo para turismo. “Não se pode misturar as coisas”.

Ao fim da discussão, Marcelo reclamou da falta de comunicação da Administração. “Ninguém sabia das regras e do tempo. Se todos soubessem, não teria gerado tanta discussão”.

ED. INFANTIL, MELHORIAS EM ESTRADAS E ÁREAS DE LAZER – Nelson Paulo Bakes (PDT) se mostrou feliz pela Escola São Paulo estar indo para o finalmente com sua obra e irá abrir ainda neste ano. Avalia esta como a principal obra da Administração. Também elogiou o cercamento da praça, no loteamento Wathier. Ainda, falou sobre a área do Becker, no bairro Bela Vista, com problemas sérios, mas que a prefeitura foi fazer o corte dos eucaliptos que vinham trazendo muitos problemas. Elogiou o trabalho feito na estrada de Canudos, frisando que outros pontos também precisam ser contemplados.

ATRASOS EM ASFALTAMENTO E CITRONELA – Paulo Roberto Heck (MDB) falou de sua preocupação a respeito do asfalto de Arroio Grande, que liga o município a Capitão. Disse que há muita diferença em termos de estruturas das empresas que estão trabalhando nas duas pontas. Que há muito mais máquinas trabalhando no trecho de Capitão. Que não entende a diferença para Arroio do Meio, que tem pouco maquinário presente. “A obra está andando mais devagar que tartaruga”. Pediu que o município notifique a empresa. Parabenizou a escola de Forqueta pelo projeto de fazer mudas de citronela, um defensivo natural contra o mosquito. Sugeriu que o município doe as plantas para que este tipo de projeto cresça, tendo em vista a questão da dengue.

REESTRUTURAÇÃO DE SETORES – Vanderlei Majolo (Progressistas) falou de sua preocupação baseada no crescimento do município e a demanda que vem sendo gerada para a estrutura existente. Que vem tendo defasagem em várias situações, tanto em pessoal como em equipamentos. O município vem crescendo financeiramente, mas em função disso, muitos loteamentos surgiram, ainda seis não executados, as demandas de manutenção são grandes e a estrutura de maquinário é antiga. Está funcionando, mas a demanda exige a curto prazo uma reposição. Em aparte, Kreutz disse que foram várias máquinas novas compradas nos últimos anos. Mas, que não se contrate mais gente e sim qualifique em termos de máquinas. Também em aparte, Alessandra Brod discordou, dizendo que há defasagem de funcionalismo, pois há máquinas paradas, sem motoristas. Que há necessidade de profissionais. Em outro aparte, Heck disse que nos últimos anos foram sete caminhões novos, duas carregadeiras, duas motoniveladoras e sete ou oito retroescavadeiras. Também sugere que hoje seja mais viável terceirizar alguns serviços. Majolo seguiu, dizendo que a preocupação não é somente o setor de obras, mas também a questão das escolas infantis, onde a demanda cresce. Que os serviços urbanos também não conseguem dar conta da demanda.

ORGANIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO – Rodrigo Kreutz (MDB) concorda que é preciso melhorias em parte de equipamentos, mas sempre com a preocupação de não encher a prefeitura de pessoas. Que é preciso organizar e desburocratizar. Em aparte, Alessandra sugeriu ver a nova lei de licitações. Kreutz seguiu, reportando a agricultura, ao trauma de alguns proprietários com o Corredor Ecológico. Que alguns foram notificados para uma reunião com a Promotoria, realizada na sede do Passo do Corvo. Que foi uma reunião produtiva e elogiou a conduta do promotor Sérgio Diefenbach. “O diálogo fará toda a diferença. A conduta de praticamente todos os proprietários de terras está certa”. Kreutz continuou falando sobre a Associação de Água de Arroio Grande. Que a demanda é importante em função da seca, que irá ajudar muito os moradores, que preservam a fonte na localidade. Por último, destacou a situação dos moradores de São Caetano, que pedem providência a respeito do acúmulo de lixo em uma propriedade.

REVISÃO DA LEGISLAÇÃO, PINGUELA, DENGUE E OBRAS – Alessandra Brod (PP) questionou o regimento da Câmara, que é de 1992. Sugere uma comissão para rever o mesmo, assim com a lei orgânica que é de 1990. Quanto à pinguela de Forqueta, disse que não é por falta de querer. “É um acordo entre os municípios. Do lado de Marques há problema estrutural em função da enchente”. Quanto à dengue, sugere que a Câmara trabalhe em conjunto com a secretaria da Saúde. Ainda parabenizou a secretaria de Obras, que mesmo com as deficiências, neste mês de abril fez 19 ruas, em 13 localidades diferentes.

ASFALTO MAIS CARO E DESPESAS COM OUVIDORIA – Marcelo Schneider (MDB) se diz feliz pelo asfalto em direção à igreja de pedra, na Forqueta. Em contrapartida, a turma da Forqueta Baixa segue indignada pelo fato de não terem sido pegos os R$ 2 milhões do governo, o que garantiria mais localidades contempladas. Questionou por que a parte de baixo não se faz com as máquinas da prefeitura, com o Passo à Frente. Schneider ainda lamentou um contrato de ouvidoria que está custando cerca de R$ 40 mil mensais, quando um funcionário da prefeitura iria custar dois ou três mil reais. Também cobrou o fato de a Administração ter prometido fazer mais com menos. “Estão fazendo menos com mais. E ainda estão vindo projetos para aumentar os números de outras vagas. A comunidade não quer mais gente na prefeitura, quer menos, como foi prometido”.

ROTARY PROPÕE PARCERIA COM LEGISLATIVO – Antecedendo a sessão, integrantes do Rotary Club de Arroio do Meio, que tem na presidência Fabiana Rother Botoni explanaram sobre sua participação na comunidade arroio-meense, prestando serviço humanitário. A entidade celebrou nove anos em 15 de abril e atua 117 anos internacionalmente, sendo a primeira associação de clube de prestação do mundo, de líderes de negócios e profissionais, prestando serviço humanitário.

Além de manter e ampliar o quadro associativo com foco especial na saúde pública e segurança, a entidade possui cinco avenidas de serviços (internos, profissionais, comunidade, internacionais e a juventude por meio do Rotaract e Interact) e sete comissões de trabalho, com 47 metas para entregar.

As reuniões ordinárias ocorrem semanalmente na Acisam, nas segundas-feiras das 20h às 21h. Além disso, os associados prestam serviços voluntários. “Todos pagam uma contribuição mensal para participar”, cita a presidente Fabiana.

Entre as ações promovidas estão o chá do Dia da Mulher, preservação da fauna e da flora do rio Taquari por meio do plantio de árvores e repovoamento com alevinos, Dia do Vovô e da Vovó na Amai, auxílio à UTI do Hospital São José, por meio da Live Juntos pela Vida e outras iniciativas, educação no trânsito, campanha contra poliomielite, pedalada solidária e banco ortopédico. “Atuamos em áreas concomitantes ao Poder Público. Gostaríamos de desenvolver pelo menos um projeto com a Câmara de Vereadores. Juntos temos o poder de transformação e servir à vida”.

Por daiane