Segundo mapeamento da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), foram criados 8,5 mil postos de trabalho temporários no Brasil, sendo contratações diretas e indiretas – tanto em fábricas quanto em pontos de venda, para atender a demanda da Páscoa.

As preparações para a data comemorativa tiveram início no segundo semestre de 2021. Com aumento de 58% nas novidades, setor levou para as gôndolas, no total, 399 itens para a data. Incluindo possibilidades de porções e linhas para aqueles que possuem restrições alimentares ou até chocolates com diferentes intensidades, ao leite, amargo, meio amargo, branco e, claro, apostas em embalagens para presentes.

Com uma indústria consolidada e tecnológica, o setor oferecerá inovações e produtos de qualidade, sempre preparada para atender a demanda. Em relação a 2021, as indústrias produziram cerca de nove mil toneladas de ovos e produtos de Páscoa, o que demonstra uma leve recuperação e crescimento de 6% na produção comparado a 2020. O dado positivo comprova que a indústria conseguiu acompanhar a evolução do perfil do público-alvo e a mudança de comportamento, atendendo as necessidades e preferências desse novo consumidor.

No Vale do Taquari, a indústria de chocolates emprega aproximadamente mil pessoas e produz diariamente mais de 100 toneladas . A Região conta com as marcas mais tradicionais do RS e do Brasil, além de empresas novas que estão tendo bom desempenho nos negócios. Todas elas estão em constante inovação para atender às novas tendências de consumo. Para dar conta da demanda da Páscoa, que é uma data estratégica para o segmento, algumas fábricas aumentaram em 20% o quadro de empregados, contratando funcionários temporários, além do aumento de turnos. Nestas empresas, as linhas de produção já foram projetadas em dezembro.

Neugebauer desenvolverá ações de merchandising ao longo do ano

Na Neugebauer, as vendas de Páscoa representam até 20% do faturamento anual em 2022. Para seguir seu tradicional sucesso de vendas na data, a fábrica mais antiga do Brasil, que possui sede em Arroio do Meio, aposta na comercialização do seu portfólio regular, considerando alguns lançamentos que envolvem embalagens e novos produtos. Uma variedade de opções, com chocolates de qualidade superior e preços acessíveis, ideais para compor as cestas de Páscoa. “A penetração nos lares e o volume médio por ocasião aumentaram durante a pandemia, o que significa que mais pessoas estão consumindo chocolates e em maiores quantidades. A demanda cresceu, por isso temos produtos que atendem todos os perfis de consumidores e faixas de poder aquisitivo. Nossa intenção é oferecer chocolates de excelente qualidade com preços justos. Para a Páscoa, não será diferente. Teremos amplas e variadas opções, cabendo no bolso de todos os consumidores que quiserem presentear seus entes queridos”, afirma Sergio Copetti, diretor comercial da Neugebauer.

Em números, a Páscoa representa entre 15 e 20% do faturamento anual da Neugebauer, sendo o período de maior demanda por chocolates. Neste ano, entre os destaques da marca para a data estão alguns lançamentos recentes: Bib’s Amendolate, o novo sabor da linha Bib’s que traz amendoim coberto com chocolate branco; a revitalização da embalagem de Napolitano, que agora apresenta quatro versões diferentes e juntas contam uma história por meio das ilustrações; e o novo Napolitano Sticks, um produto exclusivo com a combinação de três sabores: wafer sabor chocolate coberto com chocolate branco e recheio de morango. “Planejamos uma campanha com foco na comunicação no ponto de venda e nas mídias digitais, cuja proposta será resgatar as tradições da Páscoa, principalmente a valorização de viver a Páscoa com as pessoas que amamos. Também investiremos em produtos para a composição de cestas, como barras familiares, barras individuais, bombons, caixa de bombons, drageados e snacks”, afirma Copetti.

Além do período de Páscoa, a Neugebauer projeta um 2022 repleto de novidades. Ao longo do ano, serão trabalhadas extensões de linhas com novos sabores, bem como de um novo e melhor mix na caixa de bombons Neugebauer Hits, entre outras atualizações de portfólio.

As aventuras de Nino na Páscoa

Para resgatar a magia da Páscoa, a Neugebauer trouxe em 2022 a campanha “Páscoa Neugebauer – Revivendo Tradições”. A empresa busca incentivar os momentos em família e eternizar lembranças. Para isso, lançou um hotsite interativo (www.pascoaneugebauer.com.br), com receitas, dicas de pintura facial, sugestões de montagem de cestas, entre outras atividades.

Além disso, o tradicional coelho de Páscoa da marca recebeu um nome, Nino, e embarca em diversas aventuras para reviver histórias e atividades características da data. No site, estão disponíveis jogos e histórias em quadrinhos, bem como desenhos para colorir, todos com temas pascais.

Chocolate o ano todo

Para entrar na onda das redes sociais, a Neugebauer também lançou dois filtros para os stories do Instagram: um para tirar fotos junto com o Nino e o outro que acrescenta na selfie orelhas e nariz de coelho. Para acessar os filtros exclusivos, basta acessar o perfil da Neugebauer no Instagram (@QueroNeugebauer), selecionar a aba “Filtros” e escolher o efeito.

A estrutura da Neugebauer

Atualmente, a Neugebauer conta com um total de 758 colaboradores na empresa. Destes, 398 trabalhando na unidade de chocolate. A empresa não realizou contratações temporárias. O planejamento para a data iniciou no último quadrimestre de 2021, apostando na comercialização do portfólio regular, além de alguns lançamentos em termos de embalagens e novos produtos. O objetivo é aproveitar o período e a grande demanda para apresentar opções de produtos que estão disponíveis o ano inteiro aos consumidores.

Fundada em 1891, a marca é a terceira mais consumida no Rio Grande do Sul e hoje está presente em cinco continentes. A empresa conta com uma histórica tradição no mercado de chocolates e apresenta crescimento acima dos dois dígitos nos últimos anos. Entre vários outros fatores, o grupo se destaca por oferecer ao mercado consumidor uma grande variedade de produtos e lançamentos baseados em tecnologia e design inovadores. O foco é indústria alimentícia – produção de chocolates, candies e doce de leite.

Atualmente, o portfólio da Neugebauer conta com mais de 100 produtos, divididos em mais de 12 marcas, variando entre chocolates, candies, confeitos e doce de leite da marca Mu-Mu. Entre os principais destaques estão Refeição, Napolitano, Stikadinho, Bib’s, Amor Carioca, Mu-Mu e 1891.

O cacau utilizado é predominantemente de origem brasileira. Apenas uma fração reduzida é importada em função de necessidades de composição de notas de sabor específicas. Demais insumos são todos originados no Brasil e, no caso do leite em pó, este é comprado de fornecedores locais incentivando a economia regional.

O período de pandemia gerou um grande incremento no volume de vendas de produtos da Neugebauer, especialmente no consumo de barras de chocolate, já que as pessoas ficaram muito mais tempo em casa, principalmente nos momentos mais críticos.

Ações específicas de merchandising já estão sendo elaboradas para o período de Páscoa e datas especiais como o Dia dos Namorados. A empresa também participará de eventos presenciais ao longo do semestre, que serão importantes locais para possíveis parcerias e novos negócios.

“Tentamos transmitir a magia de fabricar chocolates para as pessoas”

Situada no bairro São José, em Arroio do Meio, a Requinte Chocolatteria Chocolates Artesanais, dobrou o número de contrações para atender a demanda da Páscoa. A proprietária, Bernadete Both, revela que a produção foi intensificada logo no início do ano, no período de férias. A matéria-prima foi comprada ainda em novembro. “Foi uma estratégia que adotamos para garantir bons preços e manter nosso padrão de qualidade”.

Segundo ela, o custo das embalagens dobrou devido à pandemia e à guerra, mas os estoques nos fornecedores já estão praticamente regulados. A empresa conta com mais 100 itens no portfólio. O carro-chefe ao longo do ano são trufas, seguidas de alfajores e cestas personalizadas.

Bernadete acredita que as vendas já recuperam os índices anteriores ao início da pandemia. Além de varejo próprio, a empresa integra o Roteiro Turístico Entre Vales e Arroios. “Ao sair da loja, muitos clientes abrem seu chocolate no carro, experimentam, e retornam imediatamente para comprar mais”.

A empresa é familiar e conta com nove colaboradores diretos. “Estamos atendendo em horários ampliados. Vamos estar abertos nessa Sexta-eira Santa e no sábado. O bom humor faz parte da receita e da magia. Tentamos transmitir isso aos consumidores. A saúde é fundamental para conseguirmos dar conta do que foi programado”, salienta Bernadete, que em setembro perdeu o marido, Elemar Both, que era responsável pela administração e distribuição. A empresa foi fundada em 2009, após consolidação dos produtos no reduto familiar e de amigos. “Comecei a fazer para dar para meus filhos e afilhados, e logo os vizinhos e amigos estavam comprando”.

“Com doces e chocolates é possível criar muitas opções diferentes”

A mais nova das empresas locais no ramo de chocolateria é a Mamão Com Açúcar que, desde 2019, atua na linha gourmet. O cardápio de doçuras conta com mais de 80 opções diferentes, além dos produtos criados especialmente para cada época comemorativa.

Situada na rua Theobaldo Käfer, Centro de Arroio do Meio, a empresa atua com todos os tipos de eventos (aniversários, casamentos, formaturas) e loja a pronta-entrega de quarta a sábado. Entre os produtos, estão mimos e lembranças corporativas para empresas (podendo ser personalizadas de acordo com a preferência do cliente). “Com doces e chocolates é possível criar muitas opções diferentes. E que com certeza agradará a todos. Trabalhar com chocolate é incrível e delicioso. A Páscoa possibilita soltarmos ainda mais a criatividade e usar o chocolate das mais diversas formas. Na Páscoa trabalhamos com ovos de colher, trufados, ovos tradicionais e muitos outros. Lembramos que, como nossos produtos são totalmente artesanais, não possuem nenhum tipo de conservante, sua validade não é tão extensa. Por isso, é importante fazer a encomenda o quanto antes”, contam as proprietárias Isoldi Krein Schneider e Vanessa Schneider, que são mãe e filha.

A empresa não fez nenhuma contratação pontual para a demanda da Páscoa. Com organização e dedicação redobrada de toda equipe, conseguiu atender todos os pedidos. Os insumos são oriundos de diferentes fornecedores. “O momento continua sendo delicado em função dos aumentos dos insumos que não param. O amor pelo que fazemos continua sendo nossa força diária. O marketing é o que nos faz ser lembrados diariamente, motivando dessa forma as vendas e divulgando o nosso trabalho para mais pessoas”.

Haenssgen aposta no food service e linha funcional

Em atividade há 127 anos, a Fábrica de Chocolates Haenssgen de Cruzeiro do Sul produz em torno de 18 toneladas/dia. A empresa conta com 120 funcionários de forma direta e indireta e atua no ramo food service (recheios, chocolates e coberturas para pizzarias, padarias, indústrias etc.) e varejo – principalmente na linha de chocolates zero adição de açúcar, sem lactose e sem glúten, com 105 itens. As principais marcas que são produzidas pela indústria são Doceiro e Confeitosa (food service). Na linha tradicional mantém a marca Haenssgen e, na funcional, a marca Nutris. A empresa também produz para as principais indústrias do ramo.

De acordo com o diretor Maurício Haenssgen, a Páscoa é muito importante, pois a empresa é fornecedora de chocolate para produção de ovos de Páscoa, biscoitos etc. Segundo ele, a pandemia e a guerra geraram sentimentos de incerteza, mas o cenário do setor se mostra otimista.

“Sentimos a retomada das expectativas por parte dos varejistas”

No segmento de chocolates desde outubro de 2011, a Divine, de Encantado, fez contrações temporárias para complementar o quadro fixo de 180 colaborares. A empresa produz mais de 100 itens diferentes de marca própria e para outras marcas, como a rede de supermercados Pão de Açúcar.

De acordo com a responsável pelo marketing, Verônica Dadalt, a Páscoa é o momento mais importante da Divine. “É o nosso carro-chefe, pensamos, planejamos e executamos Páscoa o ano inteiro, já estamos inclusive planejamento a de 2023”, revela Verônica.

Basicamente toda a matéria prima é brasileira. “Com certeza será uma Páscoa muito melhor que as anteriores, quando estávamos no auge da pandemia. Sentimos uma retomada de expectativas também de nossos clientes varejistas, não somente aqui na nossa região, como também em outros estados que atuamos, como Santa Catarina, Paraná e São Paulo”.

