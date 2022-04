Geral

Giraldo Sandri assume presidência do Sindilojas Vale do Taquari

Em cerimônia realizada na terça-feira, foi empossada a nova diretoria do Sindilojas Vale do Taquari para a gestão 2022/2026. O evento ocorreu na sede social do Sincovat e reuniu mais de cem pessoas, entre empresários, imprensa e autoridades. O evento marcou a transmissão do cargo de Francisco Weimer dos Santos como presidente para Giraldo Sandri, que em seu pronunciamento destacou objetivos como a descentralização das decisões, estímulo a novas lideranças e um amplo trabalho de prestação de serviços aos associados além das negociações coletivas.

“Temos pautas que são anseios de quem produz, gera emprego e renda, as quais seguiremos atentos”, disse Sandri, citando demandas da classe empresarial que dependem dos governos estadual e federal, como a modernização das regras trabalhistas, reformas tributária e administrativa. Contudo, também afirmou o empenho em âmbito regional, considerando a atuação da entidade em 34 municípios. “Vamos dar total apoio ao Fórum das Entidades, que ajudamos a fundar, trazendo à discussão temas comuns que impactam em Lajeado, onde estamos sediados, e a comunidade regional”. O presidente ainda reforçou a importância das estruturas do Sesc e do Senac, que assim como o Sindilojas VT integram o Sistema Fecomércio RS e estão à disposição das empresas e seus colaboradores. “Juntos, seguiremos oferecendo bons serviços aos setores atendidos”.

Ao se despedir após quatro anos, Francisco Weimer dos Santos fez agradecimentos e salientou desafios e conquistas. “Além dos acordos em função da Covid-19, fechamos outros, como o de 1º de maio, que ficou marcado como o primeiro Dia do Trabalhador com comércio aberto na região. Isso sem falar nos acordos de Natal e feriados e, mais recente, da grande e maior conquista que foi a aprovação do projeto de lei da liberdade de abertura do comércio aos domingos em Lajeado”, disse. Neste sentido, agradeceu o empenho de Douglas Sandri, que começou a mobilização em torno do assunto quando foi secretário em Lajeado, em 2017, ao prefeito Marcelo Caumo que deu andamento e aos vereadores que aprovaram a mudança, garantindo a cada loja a decisão sobre a abertura ou não, sem a necessidade de acordo prévio.

A programação foi prestigiada pelo presidente do Sistema Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, que reforçou a importância do sindicato patronal e do elo com as entidades estadual e nacional do setor. “Nada seria possível se não houvesse o sindicato na base nos sinalizando as realidades locais. Temos mais de cem sindicatos de comércio e serviços que representam mais de 50% do PIB e dos empregos no RS”, enalteceu. Bohn ainda cumprimentou Santos pelo trabalho desenvolvido e desejou sucesso a Sandri, o qual também compõe a chapa que em maio concorre à reeleição da Fecomércio-RS e será o representante do Vale do Taquari na diretoria.

Prefeito anfitrião, entre vários da região presentes, Marcelo Caumo lembrou cinco momentos importantes dos últimos anos. “A pandemia que exigiu muito de todos nós, o resgate do Shoppig Lajeado, a chegada da Havan para a região, o projeto da liberdade de atuação do comércio nos domingos e a inclusão do varejo como uma das áreas estratégicas do Pro_Move Lajeado. “São exemplos que demonstram a versatilidade de Lajeado”, afirmou ao contextualizar brevemente cada situação.

Diretoria Gestão 2022/2026

Presidente: Giraldo Sandri

Vice-Presidente 1: Francisco W. dos santos

Vice-Presidente 2: Gustavo M. Rosa

Vice-Presidente 3: Heinz José Rockenbach

Vice-Presidente de Finanças e Patrimônio: Adivi Luis Secco

Diretor de Finanças E Patrimônio: Vandro Künzel

Vice-Presidente Administrativo: Vera Lúcia Schneider Scheibel

Diretor Administrativo: Janaina Elena Pohl

Diretor do Conselho De Relações do Trabalho: Alexandre Patussi

Vice-Diretor do Conselho de Relações do Trabalho: Gerson Aurélio Gräbin

Diretor do Conselho de Desenvolvimento de Produtos/Serviços: Evanete Dill

Vice-Diretora do Conselho de Desenvolvimento de Produtos/Serviços: Juliane Steffler

Diretora do Conselho de Formação Empresarial: Érica Bettio

Diretora do Conselho de Eventos e Promoções: Débora Jaqueline Scheibel

Diretor do Conselho de Micro e Pequenas Empresas: Renan José Borelli

Diretor do Conselho de Média e Grandes Empresas: Marcos Both

Conselheiros Fiscais Titulares: Luiz Roque Schwertner, Marcos André Mallmann e Paulo Bratti

Conselheiros Fiscais Suplentes: Sírio Sandri; Hugo Johann e Jorge Friedrich.

Suplentes dos diretores: Anabel Zagonel Silveira, Adriana Von Muhlen, Carolina Hahn, Fabricio Leonhardt, Lovaine Sandri, Marcos Aurelio Moriggi Pattussi, Maria Fin, Modesto Bettio.

Delegados Representantes Titular: Giraldo João Sandri e Francisco Weimer dos Santos

Suplente: Luiz Roque Schwertner e Marcos André Mallmann.

Conselho Consultivo: Donald Sebastião Johann; Deoclécio Pedó; André Guilherme Sander; Sírio Sandri; Luiz Roque Schwertner; Sílvio Henrique Frohlich; Marcos André Mallmann, Giraldo João Sandri, Francisco Weimer Dos Santos

Por daiane