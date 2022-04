Esportes

Rui Barbosa está confirmado em três finais. Cruzeiro joga final nos Veteranos

A Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, realizou no domingo, dia 10, a terceira rodada da fase semifinal do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2022 – 11ª Copa Sicredi/Girando Sol/Neugebauer – Troféu Sicredi 40 anos. Nessa rodada jogaram com Aspirantes e Titulares, em Linha 32, Cruzeiro x Rui Barbosa. Na categoria de Veteranos duas partidas movimentaram a rodada da volta da fase semifinal. No final desta rodada o Rui Barbosa garantiu vaga nos jogos finais nas três categorias. Outro finalista já confirmado é o Cruzeiro, na categoria de Veteranos. As outras duas vagas dos Aspirantes e Titulares serão definidas domingo, dia 17, quando jogam em Forqueta, as equipes do Forquetense e do Sete.

Pela categoria de Titulares, tivemos em Linha 32, Cruzeiro x Rui Barbosa. A partida terminou com vitória do Rui Barbosa por 2 x 0. Placar que garantiu o Rui Barbosa na final do campeonato, foi construído no segundo tempo com gols de Pito e um gol contra em bola que havia sido concluída por Maicon de Lima (Dentinho).

Pelos Aspirantes, Cruzeiro e Rui Barbosa fizeram um belo duelo que terminou empatado em 0 x 0. O resultado deu a vaga de finalista para o Rui Barbosa que havia vencido a partida da rodada da ida.

Craques da rodada

Pelos Titulares, o craque foi Márcio Damasio (Pito) do Rui Barbosa. Pelos Aspirantes, Jonatan Loeblein (Rui Barbosa). Pelos Veteranos, Eduardo Fuhr (Cruzeiro) e Vânio (Rui Barbosa).

Forquetense x Sete

Domingo, dia 17 de abril, será disputada a quarta rodada da fase semifinal, reunindo na partida da volta as equipes do Forquetense e o Sete de São Caetano. A disputa acontece em Forqueta. O Forquetense está com a vantagem de jogar pelo empate por ter vencido na rodada da ida por 3 x 1. O Sete precisa vencer para decidir nos pênaltis. Pelos Aspirantes a vantagem é do Sete que joga por empate, enquanto que o Forquetense precisa vencer para levar a decisão para os pênaltis.

Categoria de Veteranos

Cruzeiro, apontado como zebra, está na final

Pela categoria de Veteranos, jogaram na manhã de domingo na rodada da volta da fase semifinal em Linha 32, Cruzeiro 3 x 1 So Khellãs. O Cruzeiro, que pintava como zebra, superou o seu adversário nos dois jogos semifinais. No primeiro, venceu por 2 x 1 e no domingo fez 3 x 1, com gols de Luis Crone, Fernando e Eduardo Fuhr. Para o So Khellãs marcou Fábio Hammes. A outra vaga foi decidida em Rui Barbosa, onde o Rui Barbosa venceu por 1 x 0 do Racen/Dona Rita, com gol de Vânio. Com o empate na primeira partida em 1 x 1, a vaga de finalista ficou com o Rui Barbosa.

A decisão do título entre Rui Barbosa e Cruzeiro acontece numa melhor de duas partidas. O primeiro confronto acontece dia 24, às 10 horas, em Linha 32. A partida da volta será realizada no dia 1º de maio, em Rui Barbosa. O Rui Barbosa conseguiu a condição de jogar a segunda partida em seu gramado por uma diferença de 20 pontos na tabela de disciplina.

Por daiane