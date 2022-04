Geral

O 36º Fandango da Prenda Jovem ocorre amanhã no CTG Querência do Arroio do Meio e receberá 24 prendas de 11 entidades diferentes. Sete das 24 meninas são arroio-meenses: Amália Rempel Fontana – 1ª Prenda Juvenil da 24ª RT; Camila Theves Heisser – dançarina da invernada juvenil; Emília Bersch Schmidt – foi 1ª Prenda Juvenil da 24ª RT na gestão 2019-2021, é a convidada de honra, pois em sua gestão não pode fazer o sarau devido ao período pandêmico; Isabeli Gomes Schwarzer – 2ª Prenda Mirim da 24ª RT; Isadora Keil Biancini – dançarina da invernada juvenil; Júlia Daltoé Scherer – dançarina da invernada juvenil; Maria Eduarda Leidens Kunzler – 1ª Prenda Juvenil do CTG Querência do Arroio do Meio.

O fandango, também chamado de sarau, se dará na casa da anfitriã Amália Rempel Fontana, 1ª Prenda Juvenil da 24ª Região Tradicionalista. Trata-se de um baile que se assemelha ao de debutantes, no entanto, ocorre dentro do tradicionalismo. O evento tem início previsto para às 19h, com recepção no galpão do CTG. A janta será servida às 20h e o desfile das prendas está previsto para às 22h. O fandango iniciará às 23h com animação do grupo Espora de Prata. Os ingressos podem ser adquiridos na hora.

As demais entidades que estarão presentes e representadas com prendas jovens são: CTG Bento Gonçalves (duas representantes), CTG Chaleira Preta (duas representantes), CTG Estância do Siqueira (uma representante), CTG Pagos de São Rafael (três representantes), CTG Raça Gaudéria (uma representante), CTG Rincão das Coxilhas (uma representante), CTG Tropilha Farrapa (uma representante), GAN Anita Garibaldi (quatro representantes), GF Essência da Tradição (uma representante) e PTG Sinuelo do Pago (uma representante).

Além disso, nos dias 19 a 21 de maio ocorre a 51ª Ciranda Estadual de Prendas, em Bagé, onde Amália Rempel Fontana estará representando a Categoria Juvenil.

Por daiane