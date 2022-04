Em Outras Palavras

Com o passar do tempo o ser humano desenvolve a capacidade de bancar o avestruz, ave conhecida por dois fenômenos básicos: esconder-se diante dos problemas – enfiando a cabeça num buraco – ou “engolir” tudo, em qualquer situação, mantendo a sensação de “normalidade” como se nada tivesse acontecido.

A idade traz, em maior ou menor intensidade, o que se costuma chamar de sabedoria conhecida também como experiência. Constitui-se na capacidade de antever situações e/ou desenvolver resistência diante das agruras da vida que se repetem nas mais diversas situações.

O tempo – também e muitas vezes de forma lenta – consolida internamente certezas sobre a necessidade da tomada de decisões que vão sendo adiadas. Esta postura se deve à covardia ou ao temor de abandonar a famosa “zona de conforto” para mudar o cotidiano arraigado dentro de nós.

A finitude do ser humano é uma dimensão forjada silenciosamente que culmina com a tomada de definições que pareciam difíceis. O bem-estar é um sonho perseguido por todos, o tempo todo. A maioria, no entanto, desiste antes da conquista porque alcançar o sonho requer muita persistência.

Aos 61 anos aprendi que toda relação chega

à encruzilhada que exige uma tomada de decisão

Outro fator fundamental para viver em paz é aprender a conviver com os próprios medos, com o desconhecido, com o risco da solidão e as incertezas de uma realidade nova. Tenho vários amigos que vivem relações de longa data transformadas em trocas de “bom dia” e “boa noite”. Ambos os cônjuges têm plena consciência de que os elos da corrente afetiva se romperam, estão desgastados, são meros adornos de uma união fria.

À distância nós sempre temos solução para todos os conflitos. Para tudo!

Basta um amigo segredar seus problemas para que, não resistindo à tentação, alguém distante sugira medidas urgentes a serem tomadas. Mas quando os problemas estão “dentro da nossa casa” esta disposição desaparece. Pensar, ponderar, sopesar, analisar com vagar… tudo faz parte da cortina de fumaça para manter a situação. Romper é doloroso, requer resiliência (palavra da moda!), renúncia, construção do novo, resistência até a consolidação.

Aos 61 anos aprendi que toda relação, em algum momento, chega à encruzilhada que exige – sem meias palavras – uma decisão porque não há como sustentar o que está carcomido pela rotina, pela frieza, desunião e pela falta de solidariedade.

Por daiane