A tradicional encenação da Via Sacra volta a ser apresentada no dia 15 de abril, após dois anos suspensa em função da pandemia da covid-19. O espetáculo denominado “A Paixão de Cristo” ocorrerá no Cenário da Lagoa, na próxima Sexta-feira Santa, às 20 horas, em Forqueta.

Neste ano, o evento que conta com a organização de moradores do distrito, celebra 25 anos de apresentações. A equipe técnica está sendo preparada para efeitos especiais, sonorização e iluminação. A apresentação dura cerca de duas horas e meia e, na sua última edição, em 2019, contou com um público superior a sete mil espectadores.

A entrada é gratuita, mas quem quiser, pode colaborar com algum valor de forma espontânea. Sugere-se que cada um leve sua cadeira para melhor conforto. Em caso de mau tempo, o evento será cancelado.

