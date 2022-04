O Alto Taquari

A Escola de Base Rui Barbosa foi habilitada para desenvolver atividades de futsal em cinco núcleos do Pró-Esporte Federal, em Arroio do Meio. Nas segundas-feiras os treinos ocorrem no ginásio PA-Rural. Terças e quintas, em Rui Barbosa. Quartas-feiras, nos ginásios da Escolas João Beda Körbes, no bairro Aimoré, e Bela Vista, em Bela Vista e, nas sextas, na Barra do Forqueta. Os treinos sempre iniciam às 17h.

COPA PIÁ – Pela Copa Piá, o Rui Barbosa terá cinco equipes nas categorias 2012 e 2013. Às 13h40min a categoria 2013 do Rui Barbosa A encara a Alaf. O time B encara o Acessus Grêmio B às 14h20min. Às 15h a equipe B da categoria 2012 enfrenta o time Estrelas do Futuro. Às 15h40min o Rui Barbosa A encara o E.C. São Luiz/CFA. E Às 16h20min a equipe C enfrenta o Guarani Mirim.

COPA IMX – No domingo, os jogadores da Escola de Base Rui Barbosa têm compromisso em Arroio do Tigre diante do 25 de julho, pela Copa IMX de Futsal. Os confrontos envolvem 10 categorias e iniciam às 8h30min.

Por daiane