Fundada em 27 de março de 1950, a Escola Estadual de Ensino Médio de Capitão completou 72 anos com 135 alunos matriculados, divididos nos turnos da manhã – Ensino Fundamental mais uma turma de 1º ano do Ensino Médio – e noite – Ensino Médio (1º, 2º e 3º anos).

O quadro efetivo conta com 17 funcionários, sendo 12 professores, mais equipe de apoio. A equipe diretiva é composta pela diretora Karine Matte, vice Fabricio Bagatini e coordenação pedagógica de Ana Paula Hammes Zambiasi e Alessandra Ames. O Círculo de Pais e Mestres é presidido por Daiane de Oliveira, com o vice Paulo Rizzi.

Para marcar a data comemorativa, a escola promoverá festividades com objetivo cultural e de valorização do educandário. Segundo a diretora Karine, também se projeta para o segundo semestre a realização de atividades de integração entre famílias, diretores, professores e alunos que já passaram pela escola ao longo das mais de sete décadas, numa forma de resgatar e valorizar a história. “São 72 anos de uma escola que sempre buscou conduzir o trabalho visando o crescimento de nossa comunidade e integrou a formação da grande maioria dos moradores locais”, enaltece.

Responsabilidade e autonomia

Karine afirma que a escola visa o desenvolvimento da consciência crítica do educando, assim como sua responsabilidade e autonomia na sociedade, dando ênfase às questões emocionais, autoestima e socialização, assim como a recuperação integral do indivíduo após a pandemia e suas sequelas nos ambientes escolares.

Entre os projetos desenvolvidos estão atividades de recreação, esportes, socialização com recreio dirigido, valores e autoestima, além do projeto de xadrez e capoeira, em implantação.

Infraestrutura

Segundo a diretora, as instalações físicas são boas e para este ano estão previstas manutenções de vários ambientes. A última ampliação foi em 2010 e não há necessidade no momento. “Nosso ambiente escolar também possui amplos pátios, campo de futebol, pomar e ampla área verde. A cobertura da quadra de esportes é um projeto muito desejado pela comunidade escolar”, afirma.

Desafios da atualidade

Entre os principais desafios, Karine enumera uma série de questões, destacando a necessidade de recuperar as defasagens na aprendizagem resultantes da pandemia. “Precisamos conter a distorção que existe entre a idade do aluno e a série cursada, incentivar a participação e o engajamento constante das famílias, buscar alternativas para tornar o ensino sempre mais interessante aos alunos, contextualizando a realidade e instigando a vontade em aprender. Da mesma forma, seguir incentivando o uso da tecnologia para a aprendizagem e estimular as habilidades e competências socioemocionais”, relata.

Missão que orgulha

Sobre a atuação como diretora, Karine afirma que é uma experiência única. “Compreende muitos aspectos e responsabilidades. Como eu também fui aluna da escola, é um orgulho conduzir o trabalho neste espaço de tantas histórias e que muito representa para Capitão. Ser diretora compreende ter empatia, saber ouvir, compartilhando as responsabilidades e procurando envolver a comunidade escolar nas decisões, porque a gestão escolar só é possível com trabalho em equipe e cooperação de todos segmentos”, afirma.

Equipe diretiva

Diretora – Karine Matte

Vice – Fabricio Bagatini

Coordenação pedagógica – Ana Paula Hammes Zambiasi e Alessandra Ames

