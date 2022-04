Resenha do Solano

Na manhã da Quinta-feira Santa fui surpreendido com um telefonema de ninguém, ninguém menos, Alberto José Alucino Neto, o diretor da Empresa Construtora Beter S/A, de São Paulo, o grande vilão, segundo políticos, sobre os atrasos no asfaltamento da ERS-482. Ele se disse muito grato com o contraponto feito nesta coluna em 04 de fevereiro deste ano: “BETER S/A VILÃ OU INJUSTIÇADA?” e apresentou mais detalhes em torno dos motivos da falência da gigante empreiteira paulista que teve mais de 5,5 mil funcionários na década de 1990.

Em seu auge, a Beter S/A estava com obras em todo o Brasil. Com destaque para três aeroportos – Porto Alegre, Macapá e Brasília, e obras rodoviárias no RS e SP. Só na ERS-482 a empresa tem saldo de R$ 1,8 milhão a receber, ainda de 1998. “O governador Olívio Dutra (PT) me garantiu que nenhuma obra do governo anterior seria paralisada, que era para avançar sem medo. A Petrobras é brincadeira perto do Daer. Fazem exigências malucas e os preços não cobrem os custos. Por isso as obras travam. O que se imagina com contratos de 20 anos?

Nenhum empreiteiro tem interesse que a obra demore. Todos querem terminar logo. Tentamos colaborar. Fizemos o nosso máximo. Mas o construtor acaba sendo o trouxa perante ao modus operandi, a um contrato e a população. O problema passa a ser do empreiteiro, que está tentando sobreviver com obras de desenvolvimento estrutural. Não fui preso. Quebrei porque fomos corretos e honestos. Não pagamos propina a ninguém. Os políticos acabam fazendo declarações distorcidas para ter sobrevivência política e mexem com a honra das pessoas”.

Segundo Alberto, o valor devido pelo Daer está sendo questionado na justiça pelos advogados da massa falida. Desde que a falência foi decretada a empresa está tentando cobrar todos os devedores – Infraero e os governos do RS e SP – para pagar credores. “Não chamo de lei de recuperação judicial e sim de pilhagem judicial. A prova é que nossa massa falida vale quatro vezes mais do que estamos devendo. A maioria acha que sou vilão, mas só não paguei porque não recebi”.

O empreiteiro ainda guarda boas lembranças da região e torce pelo seu desenvolvimento. “Quando ganhamos a licitação das duas obras de Arroio do Meio a Capitão e de Nova Bréscia a Coqueiro Baixo, o ex-prefeito de Nova Bréscia, GILDO JORDIOBNI, nos proporcionou até hoje o melhor churrasco que comi na minha vida. Era visível o ânimo dos granjeiros com a expectativa por desenvolvimento e qualidade de vida. Fiquei emocionado. A região foi vítima de um descaso”.

Aos 59 anos, Alberto José Alucino Neto, mora na capital Paulista e cuida da massa falida da própria empresa. “Não posso ser ainda mais roubado do que já fui”.

Esta foi a versão dele. Entendo, que por mais proativos que sejam, os políticos às vezes se perdem demais no jogo do poder e fazem declarações levianas e até mal-intencionadas, sem falar em retaliações ‘técnicas’ para criar um conceito de verdade. Não é culpa deles, é preciso saber perdoar.

O próprio traçado original da ERS-482 nem era para ser por Dona Rita, foi um acerto para prefeitura se livrar da manutenção da estrada geral que era alvo de reclamações frequentes e valorizar empreendimentos habitacionais, doa a quem doer. Em breve, ao que tudo indica, serão páginas viradas. Os sapos mortos estão sendo desenterrados aos poucos.

EVENTOS MAIS CAROS E LOTADOS

Nesta semana os dois principais DJs do Brasil, Alok e Bárbara Labres, estiveram no Vale do Taquari. Alok tocou na 30ª Festa a Fantasia de Lajeado ONTEM. E Bárbara visitou familiares e tocou em Santa Maria. Na noite de quarta-feira, os ingressos da FF estavam R$ 297 (Camarote) e R$ 925 (Reino de Fadas). Caros, se compararmos com um barril de chopp instalado numa festa particular. Baratos se compararmos com shows internacionais em Porto Alegre, SP e RJ, passam de R$ 1 mil dependendo do local. Mas até mesmo os jantar-bailes e outras festas comunitárias estão mais caras. Alguns dizem que época em que alimentos ‘caiam’ sem querer nas bolsas e sacolas de ossinhos para pets está voltando.

DÓLAR, LUXO E COMPORTAMENTO

Os brasileiros estavam acostumados com o dólar baixo e consumir importados, como destilados e perfumes. Com a inflação muitos abriram mão de suas preferências e começaram a pesquisar melhor inclusive as compras básicas, como alimentos. A diferença de cotações de preços entre os estabelecimentos está fazendo com que a população volte a tirar um tempo para pesquisar preços e fazer suas compras de forma mais pontual e direcionada. O dólar que já tinha passado de R$ 6, agora está em torno de R$ 4,66. O comportamento dos consumidores em torno de como usar seu dinheiro, pode ajudar a fazer uma pressão pela deflação.

Por daiane