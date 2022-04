O Alto Taquari

Educação participa de formação no Sesc

A secretária da Educação de Travesseiro, Michele Träsel, e a auxiliar administrativa, Thaís Meyer, participaram de uma palestra na semana passada, na sede do Sesc Lajeado. Na oportunidade foram apresentadas as principais ações proporcionadas pelo Sistema Fecomércio (Sesc e Senac) aos municípios através de parcerias e também maneiras para que estes possam trabalhar com mais facilidade a busca de recursos.

Estiveram palestrando o agente cultural da Famurs, Vinícius Brito, o assessor jurídico da Fecomércio, Gustavo Santos da Rocha, a gerente da unidade Sesc Lajeado, Rosa Betina Durayski, e a diretora do Senac Lajeado, Etiene Azambuja.

Obras – A Secretaria de Obras de Travesseiro realizou na última semana o serviço de roçada nas localidades de São João, Barra do Fão e Três Saltos Alto. Também foi realizada a limpeza da área urbana e conserto de alguns pontos da calçada de passeio da Avenida 10 de Novembro.

A secretaria realizou também o transporte de cascalho para a Emef Pedro Pretto, onde está sendo feita a drenagem do pátio da escola.

Por daiane