Localizado em Arroio Grande, no interior de Arroio do Meio, o Duas Meninas Garden volta a receber o público a partir deste sábado, dia 9. As portas abrem a partir das 13h30min com experiências rurais e gastronômicas em meio à natureza.

O empreendimento que integra o roteiro Entre Vales e Arroios surgiu em 2020, quando a família Kern transformou os cerca de 15 hectares da Cabanha Duas Meninas em um parque que chama a atenção pela decoração de cada detalhe e paisagens interioranas.

Hoje, a criação de cavalos segue sendo realizada por lá. Mas surgiram outros atrativos como o Bosque Encantado com personagens de histórias infantis, balanços gigantes com 11 metros de altura e a Fazendinha do Vovô com a Peppa Pig, galinhas, patos, ovelhas, cabritos e pôneis.

Mudanças

Na retomada das atividades, o Garden terá algumas mudanças. Ao invés dos piqueniques prontos que eram adquiridos como passaporte ao parque, o empreendimento terá cobrança de entrada: R$35,00 para adultos e R$15,00 para crianças de 3 a 12 anos.

O valor dará direito ao visitante desfrutar dos ambientes do Duas Meninas durante a tarde. Haverá ainda a venda de bebidas e quatro estilos de tábuas com lanches para quem quiser realizar um piquenique nos ambientes decorados.

O parque abrirá nos sábados e domingos, das 13h30min às 18h. Não será necessário reserva antecipada. Mais informações pelas redes sociais do Duas Meninas Garden (Facebook e Instagram) ou pelo WhatsApp 51 98305-0012.

Cactário Duas Meninas

Outra novidade será a inclusão de um cactário no complexo Duas Meninas Garden. O empreendimento conta com cerca de 300 espécies de cactos e suculentas.

Conforme Joner Kern, o cactário foi construído após percepção da necessidade de um empreendimento do gênero para atender o público arroio-meense e de municípios próximos de forma presencial. Haverá ainda venda para todo o Brasil através do e-commerce.

Quem estará à frente do cactário é Matheus Engster, profissional com 12 anos de experiência na produção das plantas. Antes mesmo de inaugurar, Engster destaca que já está sendo projetado ampliação das estufas para aumentar ainda mais as espécies de cactos e suculentas.

A inauguração do cactário ocorre às 10h de sábado, dia 9, em evento fechado para imprensa, parceiros e autoridades locais. O atendimento ao público inicia à tarde.

O Cactário Duas Meninas Garden estará aberto das terças às sextas-feiras das 9h às 11h e das 13h30min às 18h. No sábado e no domingo o atendimento é das 9h às 11h e das 14h às 18h. A entrada custa R$ 10,00, sendo que o valor será revertido para consumação de produtos.

Mais informações nas redes sociais do Cactário Duas Meninas (Facebook e Instagram) e pelo WhatsApp 51 98248-7632 ou 51 98340-0104.

Agende-se

O que: Reabertura do Duas Meninas Garden

Quando: Sábado, às 13h30min

Onde: Arroio Grande, Arroio do Meio

Entrada: R$ 35,00 para adultos e R$ 15 para crianças de 3 a 12 anos

