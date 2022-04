O Alto Taquari

Natural de Bambi, uma pequena cidade localizada na costa ocidental da África, a mais de cinco mil quilômetros de distância do Brasil, o senegalês Sidy Fall, 36 anos, reside em Marques de Souza desde julho de 2021. Em território brasileiro desde setembro de 2014, trabalha como metalúrgico para uma empresa terceirizada de Erechim, temporariamente atuando no município do Vale do Taquari, na obra de duplicação da BR 386.

Desde que chegou ao Brasil, em busca de melhores condições de vida, há quase oito anos, Sidy não vê a família, que vive no Senegal. “Sinto muita falta de minha esposa, dos meus pais e amigos. São oito anos sem visitá-los, mas tenho fé que logo poderei retornar ao meu país e levar uma melhor condição de vida a eles”, acredita.

Neste período, Fall já passou por 36 municípios do Rio Grande do Sul atuando em obras rodoviárias. “É um trabalho braçal puxado, pois independente de fazer frio ou calor, precisa ser executado, ainda mais quando o trabalho é em todo o Rio Grande do Sul, que há prazos de conclusão”, relata.

O senegalês afirma que na cidade de Bambi, onde vive sua família, as condições de vida são precárias, sem saneamento básico, com poucas oportunidades de emprego e baixa remuneração, o que torna insustentável permanecer no país com uma condição de vida mínima e digna.

Com rotina de trabalho de segunda-feira a sábado em turno integral, acrescido de domingo pela manhã para ampliar a renda, Fall envia parte do valor para a família, que depende desse dinheiro para adquirir alimentos e quitar contas do orçamento básico de sobrevivência. “Escolhi o Brasil por ser um país acolhedor. Muitos africanos vêm para cá em busca de melhores condições de vida para si e para sua família. Aqui temos mais opções de empregos do que no Senegal, além de receber muito mais pelo trabalho. Com o dinheiro que recebo aqui consigo me manter e ainda manter a minha família em Bambi”, acrescenta.

Por daiane