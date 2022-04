O Alto Taquari

Representantes da Dália Alimentos estiveram no gabinete do prefeito Danilo Bruxel, na quinta-feira, dia 7, para conversar sobre o concurso cultural em comemoração aos 75 anos de atuação da cooperativa em Arroio do Meio. Participaram da reunião a secretária de Educação, Iliete Winck e o coordenador do Departamento Municipal de Cultura, Paulo Haas.

O concurso cultural tem como tema “75 anos Cooperativa Dália: o que ela representa para o nosso município?” e será realizado em parceria com a secretaria de Educação, podendo participar todos os alunos de três a 12 anos matriculados na rede municipal de ensino. O concurso consiste na elaboração de trabalhos em texto ou desenho, conforme faixa etária e categoria.

Além disso, para cada aluno inscrito, a Dália Alimentos fará a doação de um litro de leite UHT, um pacote 400gr de leite em pó e um creme de leite. Da mesma forma, a escola com a qual o aluno estiver vinculado receberá o mesmo kit a cada inscrição realizada. Interessados devem se cadastrar até o dia 22 de abril. O resultado será divulgado dia 10 de junho e entre os prêmios para os primeiros colocados haverá kits de livros, kindle, jogos pedagógicos e um notebook.

Por daiane