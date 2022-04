O Alto Taquari

Sucesso entre os profissionais da contabilidade por aliar humor a situações de trabalho e rotinas dos escritórios, Lucas Lima é o primeiro palestrante confirmado do Seminário Sincovat. O evento está na 14ª edição e vai ocorrer no dia 22 de setembro, no Teatro Univates. Conhecido mesmo como Contador Revoltado, o convidado fará uma apresentação no formato Standup Comedy, na qual vai tratar de histórias do dia a dia do contador com teatro, paródias e histórias que relatam vários momentos da jornada de quem atua na área. Segundo ele, uma das mensagens é mostrar que “a trajetória de um contador é estressante, mas é possível também dar boas risadas no caminho”.

A atuação de Lucas Lima com o personagem Contador Revoltado é recente, começou em março de 2021. Ele é contador, influenciador digital da área contábil, sócio gestor da Contplan Contabilidade e tem MBA em gestão estratégica de Negócios (ESPM). A atração foi definida pela comissão organizadora, que desde o ano passado se reúne para debater ideias e viabilizar o evento. Em breve, mais detalhes da programação serão divulgados. O Seminário Sincovat é uma realização do Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari e Aescon.

