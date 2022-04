O Alto Taquari

O Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Capitão retomou as atividades presenciais realizando sua primeira reunião do ano, na semana passada. A pauta do encontro foi a retomada e o planejamento da execução do plano de ação que o grupo desenvolveu no final de 2021, como uma das exigências para que o município fosse inserido no Mapa Nacional do Turismo.

O plano tem como objetivo principal fazer com que o Comtur tenha suas ações organizadas e planejadas para o próximo biênio de 2022/2024. Dentre as metas traçadas para o primeiro semestre, o grupo elencou três principais: a criação de páginas nas redes sociais Facebook e Instagram para divulgação dos atrativos turísticos, atividades do Conselho e promoção de eventos; criação do selo de turismo do município e regularização das reuniões do Comtur.

Sobre a frequência das reuniões, o grupo decidiu que o conselho se reunirá sempre nas primeiras quartas-feiras de cada mês (salvo motivo de força maior) e toda a comunidade está convidada a participar, mesmo que não seja membro efetivo. Para o presidente do Comtur, Lodoir Miranda, Capitão tem um enorme potencial turístico. “Temos uma localização privilegiada e uma natureza exuberante. Capitão tem tudo para ser referência em turismo de aventura, turismo rural e cultural, e nós vamos estruturar, quanto conselho, o município para que isso seja uma realidade em breve, mas precisamos da ajuda de toda a comunidade”.

N o fim de semana, o CTG Capitão Ribeiro, de Capitão, marcou presença no Rodeio Estadual do CTG Invernada de Guapos, de Lajeado. Na oportunidade, o integrante Yago Gutjhar sagrou-se campeão do Laço Guri.

