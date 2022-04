O Alto Taquari

Com investimentos de R$ 680 mil, pátio da Emei Brilho de Infância será inaugurado no sábado

Toda comunidade escolar de Marques de Souza está convidada a participar da inauguração das obras de reformulação do pátio da Escola Municipal de Educação Infantil Brilho de Infância, neste sábado, dia 9, a partir das 9h. O investimento, com recursos próprios, chegou a R$ 680 mil.

Segundo o secretário de Educação, Jurandir Brenner, entre as intervenções feitas está a construção de um minicampo de futebol com grama sintética, playground com piso emborrachado, área de estacionamento, paisagismo, jardim, cobertura, bancos e instalação de brinquedos temáticos. “Estamos felizes em poder executar esta obra tão importante. Construímos novos ambientes para as crianças poderem aproveitar melhor seu tempo”.

Espaço mais adequado

A diretora, Lidéte Legramanti, destaca o amplo espaço pedagógico criado com as obras de remodelação do pátio. “Atende a um pedido da comunidade escolar e proporciona aos alunos mais opções para aproveitar bem o seu dia aqui no colégio. Agradecemos à Administração e convidamos a todos para participar, teremos várias atrações, entre elas a chegada do coelho da Páscoa”.

O prefeito Fábio Mertz (PP) e o vice-prefeito Lairton Heineck (Republicanos), visitaram o local e enalteceram a melhora na infraestrutura. “Qualifica o atendimento, o ensino, traz mais segurança, conforto e bem-estar para todos”, destacam.

