Está programada para este sábado, a 4ª etapa do Circuito de Trilhas e Montanhas – Actvitta 2022/Morro Gaúcho. As largadas serão sediadas na sede da SER Dona Rita, em Arroio do Meio, a partir das 7h, com a ultramaratona de 50km. A largada dos 25km ocorre às 12h. Dos 14km às 13h. E dos 5km às 13h30min. Mais detalhes pelo e-mail: contato@youmovin.com.br ou telefone/whats: (51) 99992-4242.

O organizador do evento Luís Leandro Grasel, revela que nesta edição há 600 inscritos vindos de 60 municípios do RS e SC. “Neste ano não temos nenhum atleta de outros estados ou países. Mostra que o poder aquisitivo das pessoas está diminuindo”. A competição tem apoio da Pousada Morro Gaúcho, 3c Timing, Clic Run e Youmovin.

