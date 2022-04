O Alto Taquari

Neste sábado, dia 16, a Cervejaria Don Ruggeri completa um ano de atividades. Para celebrar a data os sócios – os casais Jerônimo e Priscila Ruggeri, Mauricio Brandão e Diana Ruggeri Brandão – estão convidando parceiros comerciais e institucionais, amigos e público em geral, para uma confraternização no pub da cervejaria situado no km 299 da BR-386, em Alto Pouso Novo, nas imediações da Churrascaria dos Piás do Gringo. O evento inicia às 17h, com música ao vivo com Robson, Paula e banda, de Progresso.

O drew pub (fábrica e bar) tem marca de cerveja própria nas variedades pilsen, amarican lager, ipa, malzbier, chopp de vinho e chopp moscatel, que é um produto exclusivo no Brasil, além de caipirinhas e drinks. Os valores partem de R$ 6 por caneca de 350ml. Os clientes também têm a oportunidade de levar cervejas em growler pet.

No cardápio, pizzas na tábua, hambúrguer, petiscos em geral, anéis de cebola, bolinhas de queijo croquete e pastéis. Uma vez por mês ocorre rodízio colonial que também pode ser agendado para datas especiais ou reservas. A cada 15 dias ocorre música ao vivo. O ambiente interno comporta 60 pessoas e o externo 90 pessoas.

Um dos sócios, Jerônimo Ruggeri, atuou como sommelier em São Paulo entre 2008 e 2014, e numa vinícola de Bento Gonçalves, entre 2015 e 2020. Após estudo de mercado, a família decidiu investir na terra natal, considerando também que é a única cervejaria da BR-386 registrada no Mapa entre Bom Retiro do Sul e Passo Fundo.

Além do drew pub, um dos atrativos da Don Ruggeri, é a Kombi Bier, que estará presente na programação do 1º Pouso Novo Fest Beer, que ocorre nas festividades de aniversário do município, no dia 23, com festival de música e feira gastronômica.

O Pub Don Ruggeri atende ao público nas sextas, sábados e domingos, sempre a partir das 17h, com ambiente interno e ao ar livre. Já a cervejaria funciona semanalmente em horário comercial para a venda direta de fábrica.

Por daiane