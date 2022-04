Geral

O mundo está cada vez mais virtual e todos os setores são influenciados pelas mudanças tecnológicas. Neste sentido, cada vez mais são necessários mecanismos para preservar os usuários de tecnologias e, ao mesmo tempo, facilitar o cotidiano de profissionais de todos os segmentos. O certificado digital vem justamente para isso, conforme explica a equipe Innovar.

AT – O que é certificado digital?

Innovar: O certificado digital é um documento eletrônico, assinado digitalmente, que contém os dados do seu titular, seja Pessoa Física ou Jurídica, e é utilizado para relacionar tal pessoa ou entidade a uma identificação pública exclusiva, denominada par de chaves criptográficas. Esse par de chaves atesta a identidade do titular, garantindo confidencialidade e validade jurídica dos dados, legitimando uma assinatura realizada em documentos eletrônicos.

AT – Quem pode ter?

Innovar – Os certificados digitais são emitidos tanto para pessoas físicas quanto jurídicas.

AT – Quais são modelos existentes?

Innovar – Os modelos são: A1, A3 e SafeID.

As empresas costumam adquirir o modelo A1 ou A3. O modelo SafeID fica gravado em uma nuvem, o que facilita o seu acesso. É muito utilizado por médicos.

AT – Pessoas físicas podem ter um certificado digital? Onde ele pode ser utilizado?

Innovar – Sim. É muito utilizado por advogados, médicos, dentistas, etc. O certificado digital pode ser utilizado para assinar documentos eletronicamente, como contratos de compra e venda, por exemplo.

AT – Como obter um certificado digital?

Innovar – Basta entrar em contato através do telefone (51) 99860-1795 que receberá todas as orientações para fazer a emissão do seu certificado digital de forma rápida e segura.

AT – Para que é utilizado?

Innovar – Permite assinar documentos de forma eletrônica e transmitir informações com total segurança.

AT – Quais os benefícios?

Innovar – Para Pessoa Física: assinar contratos digitais, acompanhar processos legais, eclarar Imposto de Renda via internet, consultar e atualizar o cadastro de contribuinte pessoa física, obter certidões da Receita Federal, acompanhar processos tributários eletronicamente, dentre outros.

Para Pessoa Jurídica: emitir notas fiscais eletrônicas, entregar o IRPJ, a DCTF e a DIPJ, assinar contratos digitais, acompanhar processos legais, consultar e regularizar a situação cadastral e fiscal, emitir certidões, acompanhar processos fiscais e fazer a Redarf.

AT – Quais cuidados devo tomar quanto à emissão dos certificados digitais?

Innovar – É fundamental que o cliente procure uma empresa como a Innovar que está devidamente autorizada a emitir Certificados Digitais e, está vinculada com Safeweb (autoridade certificadora).

AT – Como faço para adquirir meu certificado digital?

Innovar – Para agendar sua emissão basta ligar para (51) 99895-1795 ou se dirigir ao nosso ponto na rua Alberto Torres, 517, sala 05, Centro de Lajeado, onde receberá todas as informações necessárias para a emissão de seu certificado digital com segurança.

Por daiane