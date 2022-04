O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Presentear alguém querido com ovos é uma tradição de Páscoa muito antiga. Além disso, muitas famílias têm o costume de pintar cascas de ovos e recheá-las com receitas que perpassam gerações, como o cri-cri.

Zenaide Maria Baixer, moradora de Arroio do Meio, tomou gosto pelo artesanato ainda na adolescência, quando descobriu a gravidez. Ela frequentava a Associação do Bem-estar do Menor de Crissiumal (ABEMEC), da cidade natal, onde eram disponibilizados cursos variados. “Lá eu ganhei enxoval para o meu bebê e também ganhava alimentação”, relembra Zenaide.

Foi nesse espaço que passou a admirar o artesanato. No entanto, não tinha dinheiro para comprar os materiais. “Hoje sou dona de casa e tenho mais tempo e melhores condições para me dedicar ao artesanato. Estou sempre vendo novidades no Youtube as quais me arrisco a praticar” comenta.

Entre as artes feitas pela Zenaide, está a pintura de casquinhas de ovos para a Páscoa, com tinta PVA. É uma cultura que vem transcorrendo gerações, uma vez que Zenaide aprendeu com a mãe, ensinou à filha e, atualmente, tem a ajuda da neta. “Minha neta Manuella, de sete anos, fazia artes junto comigo durante dois anos de pandemia que cuidei dela. Ela gosta muito de mexer com tinta” acrescenta.

Zenaide não comercializa as casquinhas, faz somente para si. “Vez ou outra quando uma amiga pede eu faço e digo que é presente. Dessa forma vou praticando. É muito gratificante saber que alguém gostou do que eu fiz”, complementa, ressaltando o valor que a Páscoa tem em sua vida: “A Páscoa tem um significado muito forte para mim. A ressurreição, voltar a viver depois da dor… Jesus ensina que a fé é tudo. A vida é feita de recomeços. A perda do meu filho Dudu, o câncer que enfrentei foram recomeços e o artesanato me auxiliou neles”.

Para finalizar todo o seu trabalho e adoçar a Páscoa, Zenaide enche as casquinhas com bolinhas de chocolate, já que não acerta o famoso e tradicional cri-cri de amendoim.

Receitas que perpassam gerações

Já para outras famílias, a presença do cri-cri na Páscoa é indispensável, como no caso de Mirta Feil. Com 68 anos de idade, há mais de 40 adquiriu o costume de adoçar amendoins. Mirta aprendeu com a mãe e com uma tia que morava com a família. A tia contava que quando criança, ela e os irmãos ganhavam de presente ovos cozidos com as cascas pintadas. Atualmente, Mirta produz duas receitas de cri-cri: uma que chama de amendoim branco e o tradicional amendoim cri-cri, que demora cerca de uma hora e meia até ficar pronto (veja abaixo). Depois de prontos, distribui os amendoins em potes de vidro e presenteia os filhos. Ela comenta que não tem mais o hábito de pintar e rechear as cascas de ovos, no entanto, deixa elas limpas para o neto Luis Fernando, cinco anos, enfeitá-las e pendurá-las na árvore de Páscoa, também conhecida como Osterbaum, popular na cultura alemã.

Amendoim branco

Ingredientes:

• 2 xícaras de açúcar

• 2 xícaras de amendoim torrado sem casca

• 1/2 xícara de leite

Modo de preparo:

• Cozinhe o açúcar e o leite até a calda engrossar, sempre mexendo para não queimar

• Após, coloque o amendoim e baixe o fogo. Continue mexendo até o açúcar secar

Amendoim cri-cri

Ingredientes:

•1 xícara de amendoim cru

•1 xícara de água

•1 xícara de açúcar

Modo de preparo:

•Junte todos os ingredientes e cozinhe em fogo baixo para o amendoim ir torrando

•Assim que a calda começar a engrossar, mexa até ficar açucarado e soltinho, cuidando para não deixar queimar

Tempo de cozimento: em torno de uma hora e meia

Praticidade e rapidez

Marilaine de Lima Gehm, por anos se organizava na semana da Páscoa para fazer cri-cri de panela. A prática exigia tempo, disposição e, de preferência, o auxílio do marido no longo período de mistura braçal que resultava na delícia de Páscoa, já aguardada pelos familiares.

Com a correria da rotina, a comerciante buscou outras formas mais práticas de garantir o doce típico e chegou na receita de micro-ondas, que em poucos minutos transforma o amendoim cru no esperado. Atualmente, Mari conta com a ajuda da filha Camila, 10 anos, que também se aventura em outras receitas de bolos e doces práticos produzidos no micro-ondas.

Cri-cri de micro-ondas

Ingredientes:

• 500g de amendoim cru

• Uma xícara (chá) de açúcar

• Meia xícara (chá) de água

Modo de preparo:

• Coloque todos os ingredientes em um refratário e misture bem

• Leve ao micro-ondas por 13 minutos e mexa na metade do tempo

• Depois mexa a cada dois minutos

• Retire do micro-ondas e mexa até que os amendoins fiquem bem sequinhos

Por daiane