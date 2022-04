Dengue

Com mais de 260 casos de dengue confirmados, Arroio do Meio está em estado de alerta pela velocidade que a contaminação se alastra. Até o fechamento da edição, o Hospital São José estava com 10 pacientes internados, entre casos suspeitos e confirmados. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, apenas no mês de março foram cerca de 2.500 consultas no Plantão do HSJ, muitas em decorrência da dengue.

O bairro Navegantes lidera o ranking da epidemia, com 68 casos confirmados. Centro, Barra do Forqueta, Bela Vista, Rui Barbosa e São Caetano também registram números preocupantes, seguidos de Dom Pedro e São José.

Praticamente todos os bairros e localidades possuem confirmados

Navegantes: 68

Centro: 38

Barra: 27

Bela vista: 27

Rui Barbosa: 23

São Caetano: 22

Aimoré: 17

Dom Pedro: 9

São José: 8

Novo horizonte: 5

Picada Arroio do Meio: 5

Glória: 4

Medianeira: 4

Dona Rita: 2

Palmas: 1

Forqueta Baixa: 1

Uma das primeiras infectadas do município

Uma das primeiras pessoas a confirmar dengue em Arroio do Meio foi Laura Gasparotto Lagemann, 23 anos, moradora do bairro Navegantes. Os sintomas apareceram na segunda quinzena de fevereiro, com dor de cabeça muito forte, pressão baixa, tontura e fraqueza, durante dias. “Primeiro eu tive muita ânsia, que depois avançou para vômitos frequentes, o que me deixou muito mal porque eu não conseguia nem comer e nem tomar água por pelo menos uma semana”, relata.

Laura recorda que os sintomas iniciaram na segunda-feira e no outro dia ela já procurou atendimento médico pela primeira vez, quando recebeu soro, sob suspeita de covid-19. Diante do mal-estar contínuo, voltou a buscar atendimento no posto de saúde na quinta-feira, quando foi diagnosticada com gastroenterite. Sem apresentar melhoras, acordou no domingo com manchas na mão. Assustada, a família buscou nova consulta médica, quando foi solicitada a internação imediata da jovem, para investigar o caso e amenizar o agravamento. Laura passou uma semana internada, período em que fez o teste da dengue, que confirmou a infecção dias depois. “A dengue piorou outros quadros de ansiedade e gastrite. Atacou muito o meu estômago porque passei muito tempo vomitando, o que me deixou muito fraca”, recorda.

Praticamente no mesmo período, a mãe e a tia também foram diagnosticadas com dengue e agora outra tia que visita a família no mesmo endereço está sob suspeita. Mesmo recuperada, a jovem afirma que segue cuidadosa e com medo, em virtude do aumento de casos no município e região. “Aqui em casa diariamente ligamos o aparelho de mosquito, mantemos a casa totalmente fechada o tempo todo, usamos repelente de quatro em quatro horas e mantemos os cuidados que sempre tivemos com água parada e plantas no entorno de casa”, afirma a jovem.

Uma família inteira contaminada

O mosquito acertou em cheio a família de Geovani Maristela da Costa Trasel e Mauri Trasel, moradores de São Caetano. A primeira a sentir os sintomas foi a filha Mariana, de 15 anos, no início de março. Quando a adolescente já estava praticamente recuperada, a mãe Geovani, 43, o pai Mauri, 47, e o irmão, Luís Miguel, 8, começaram a sentir os sintomas típicos da doença.

Com exceção da matriarca, os familiares tiveram febre alta, muita dor e coceira no corpo, em especial nos braços, mãos, joelhos e pés, além de náuseas, mal-estar, gosto amargo na boca, falta de apetite e cansaço. Geovani sentiu calafrios e teve problemas de garganta, ficando inclusive alguns dias sem voz. Segundo a família, os sintomas prevalecem por cerca de sete a 10 dias de forma mais eminente, podendo se estender em forma de cansaço por período mais prolongado.

A família que também foi afetada recentemente pela covid-19 não faz ideia de onde possa ter sido picada pelo mosquito transmissor. Para se proteger, utilizam repelente, inseticida, raquete e cuidados para não deixar a água parada no pátio. “Parece pouco eficaz porque todos os lugares estão minados”. Para o tratamento domiciliar, foram medicados com dipirona, paracetamol, recomendação de alimentação saudável, bastante líquido para hidratar e repouso. “Dá uma angústia porque não tem muito o que fazer”, afirma.

Secretaria da Saúde intensifica ações de combate ao mosquito transmissor

De acordo com o secretário municipal da Saúde, Gustavo Kasper, as ações de prevenção e combate foram intensificadas com a união de esforços de diferentes frentes. As medidas incluem a atuação das agentes comunitárias de saúde que adentram nas casas para vistoriar, orientar e detectar possíveis focos. Concomitante os agentes de endemias atuam de forma mais objetiva em locais com concentração de casos e denúncias, incluindo empresas, domicílios e áreas públicas, coletando possíveis focos para análise.

A equipe de saúde também iniciou um trabalho em parceria com a secretaria de Educação, com distribuição de folders com material explicativo junto às escolas do município, mobilizando os alunos para replicar as informações às famílias, o que já vem trazendo bons resultados, segundo o secretário. Outra ação efetiva é o trabalho de dedetização nos bairros, que vem ocorrendo de forma contínua com apoio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), que utiliza um veículo adaptado especialmente para a aplicação do inseticida. Além disso, o município adaptou um veículo próprio para dar continuidade ao trabalho, contemplando todos os bairros, com prioridade para os locais de maior incidência do mosquito.

Kasper reforça a importância de todos fazerem a sua parte na prevenção e combate ao mosquito e reforçarem os cuidados, em especial nos horários de maior circulação do Aedes aegypti, que costuma ser no início da manhã e final da tarde.

Mais recursos para reforço no atendimento médico no HSJ

O aumento na demanda por atendimento médico no Hospital São José, diante crescimento significativo nos casos de dengue motivou várias reuniões do prefeito Danilo Bruxel, a vice Adriana Meneghini Lermen e o secretário de Saúde Gustavo Kasper, com a direção da casa de saúde. O objetivo era encontrar uma forma de atender a população e evitar as longas filas de espera que vem ocorrendo em função da falta de profissionais suficientes para atender o grande número de pacientes, especialmente com sintomas da doença.

Apenas no mês de março, até a segunda-feira, dia 28, já haviam sido atendidas 2.147 consultas no hospital. Em busca de uma solução, mesmo que temporária, na terça-feira a vice-prefeita Adriana solicitou mais uma reunião, visto que já havia sido realizado encontros com o mesmo objetivo na sexta-feira passada e na segunda-feira, antes de o prefeito embarcar para Brasília.

Ficou combinado que, além do valor mensal fixo pago pela Administração Municipal para o pronto atendimento, que passa de R$ 127 mil, a prefeitura fará o repasse de mais R$ 39 mil mensais. O valor deve ser utilizado para a contratação de mais um médico, uma enfermeira, dois técnicos, um atendente administrativo e um vigilante para reforçar o plantão médico do hospital. A medida deve vigorar já no próximo final de semana.

Além disso, conforme o secretário Gustavo Kasper, a Administração está tentando viabilizar a ampliação do horário de atendimento no posto de saúde do Centro. Ele lamenta a situação atual e lembra dos investimentos que foram feitos nesta gestão, como o plantão permanente de obstetrícia, reforço para o atendimento de covid no pico da variante delta, mutirão de cirurgias, nova farmácia, ampliação de médicos na UBS do Centro, agora com sete médicos clínicos gerais e várias outras ações na área da saúde preventiva. “Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance, mas tem coisas que não dependem de nós, como, por exemplo, a falta de médicos interessados em atuar no plantão”, concluiu Kasper.

Prevenção e combate da dengue!

• Evite o acúmulo de água parada;

• Coloque tela nas janelas;

• Elimine ou coloque areia nos vasos de plantas;

• Seja consciente com seu lixo;

• Coloque desinfetante nos ralos;

• Limpe as calhas;

• Aplique repelente, em especial no início da manhã e final da tarde.

Situação nos municípios

Em contato com as secretarias de saúde, os municípios relataram ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, envolvendo as agentes comunitárias e epidemiológicos de saúde, com visitas às armadilhas, propriedades e orientações de esclarecimento e conscientização da comunidade.

Travesseiro – Segundo o secretário da Saúde, Junior Weizenmann, 11 pessoas positivaram para a dengue, cinco estão com caso confirmado e outras com suspeita, aguardando resultado. Mais de 420 larvas já foram coletadas.

Pouso Novo – Até o momento há duas pessoas suspeitas e nenhum caso ativo.

Capitão – Até o momento o município possui dois casos ativos e algumas pessoas com suspeita da doença.

