Câmara de Vereadores

Projetos Aprovados em 20 de abril

022/2022 – Permissão de Uso à Associação Grupo M.Q.G. (Meio Que Geral), de uma área de terras com superfície de 3.813,19 m², situada na rua Valdir Miguel Bourscheid, no bairro Medianeira.

025/2022 – Aquisição de dois reservatórios de fibra com tampa para armazenar 15 mil litros de água, limitado ao valor de R$ 13,5 mil, para auxiliar a Associação dos Moradores de Arroio Grande, com a finalidade de viabilizar o fornecimento de água por esta Associação aos moradores da localidade de Morro Leão, distrito de Arroio Grande.

026/2022 – Custeio de até R$ 9 mil dos Campeonatos Municipais de Bocha Força Livre e Veteranos.

027/2022 – Pavimentação mediante Contribuição de Melhoria em seis ruas, nos bairros São Caetano e Barra do Forqueta.

029/2022 – Cessão de distribuidores de dejetos líquidos de quatro mil litros para uso das Associações de Produtores de Linha 32/Canudos e Amigos de Picada Arroio do Meio.

031/2022 – Adequações no Plano de Pagamento de Comissionamento pela Coordenação de Trabalhos – CCT.

Projetos em Análise:

015/2022 – Cria o cargo de Técnico em Informática no Quadro de Cargos de Provimento Efetivo do Poder Executivo Municipal.

017/2022 – Autoriza a contratação temporária de dois Agentes Administrativos (padrão salarial 5), oito Operários Especializados (padrão salarial 02) e um Técnico em Informática (padrão salarial 05) e formações de cadastro reserva para cada função.

023/2022 – Amplia o número de vagas do cargo de Operador de Máquinas, passando de 21 para 22 cargos.

028/2022 – Institui o PavimentaFácil – Programa de Pavimentação Associativa – e autoriza o Poder Executivo a participar, conjuntamente, em obras de pavimentação de ruas, através da livre e própria iniciativa dos proprietários e dá outras providências;

032/2022 – Trata a contratação temporária de um veterinário e formação de cadastro reserva para atender situação de excepcional interesse público.

033/2022 – Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no Orçamento do exercício de 2022, no valor de R$ 685 mil, para construção de Pórtico no acesso à cidade e indica recursos.

036/2022 – Trata de pavimentações de oito ruas mediante a contribuição de melhoria nos bairros Bela Vista, Aimoré e São Caetano.

037/2022 – Autoriza a contratação temporária de cinco motoristas padrão salarial “4” e criação de um cadastro reserva para substituir servidores em férias, aposentadoria e afastamentos legais decorrentes de licença saúde e exonerações, necessidades de urgência de contratação e aumento de demandas nas secretarias de Saúde e Obras.

Por daiane