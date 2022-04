O Alto Taquari

Na próxima terça-feira, 11 integrantes da Associação de Bombeiros Civis Voluntários do Vale do Taquari, embarcam para a Europa, onde participarão de curso de especialização. Serão 17 dias de atividades nos principais centros de treinamento do mundo, que estão sediados em Portugal e na Espanha.

A viagem foi intermediada pelo sargento Neimar Gonçalves dos Santos, presidente da Associação Gaúcha de Resgate, Salvamento e Combate a Incêndio (ASGRESCI) que, em seus 33 anos de carreira, entendeu que era momento de deixar um legado para o Vale do Taquari.

Entre os participantes do curso, dois bombeiros arroio-meenses: Fernando Kuhn, de Dona Rita e Adelaide Friedrich, de Arroio Grande. Segundo eles, a viagem estava programada para 2020, mas foi adiada em decorrência da pandemia. O investimento pessoal de cada um dos participantes será de R$ 15 mil na especialização.

Além de treinamentos específicos, a associação vai tentar trazer fardas completas de aproximação ao fogo e outros equipamentos.

Associações locais estagnadas

As duas associações de bombeiros voluntários de Arroio do Meio – Abvam e Cebvam – estão com as atividades suspensas. Uma ação da Associação Estadual do Corpo de Bombeiros no Ministério Público busca descaracterizar e tornar ilegais todas as associações voluntárias de bombeiros civis.

Em Arroio do Meio, as duas entidades somam juntas mais de 70 integrantes. Além da formalização, já estavam avançadas as tratativas em torno dos locais das sedes. Também não está descartado que no futuro ocorra uma fusão entre as duas. O município, paralelamente, já está em fase de aquisição de uma lancha com motor para prestar socorro em enchentes.

GABIÕES – A enchente de 2020 ligou o sinal de alerta para socorros mais eficientes durante desastres ambientais. A ocasião ficou marcada pelo desabamento de parte da encosta da orla do rio Taquari, no bairro Navegantes, imediações da rua Campos Sales. Na época, o município conquistou uma verba de R$ 3,4 milhões junto à Defesa Civil Nacional para construção de gabiões que tinham investimentos projetados de R$ 4,6 milhões, considerando a contrapartida do Poder Público local.

A empresa que venceu a licitação iniciou a obra no primeiro semestre de 2021, mas paralisou os serviços devido à falta de repasses da União. Até o momento, só foi pago R$ 1,034 milhão à empresa, repasse feito no mês passado. Conforme acordo feito pela secretaria da Fazenda, a empresa só será chamada para continuar os serviços assim que os valores estiverem no caixa da prefeitura.

