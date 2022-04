O Alto Taquari

O domingo, 1º de maio, será especial para a Comunidade Luterana São Paulo, de Arroio do Meio. Uma programação festiva, que inicia com o culto às 9h, vai reunir os familiares Lehenbauer do Brasil e dos Estados Unidos. Ao meio-dia será servido almoço no salão da comunidade. Os cartões podem ser adquiridos com a diretoria ou pastores.

Em Arroio do Meio a família é muito conhecida pela atuação, do pastor Victor Lehenbauer, que esteve à frente da Comunidade Luterana São Paulo – Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB) – entre 1960 e 1975, quando faleceu. Nascido em Arroio do Meio, mas com pais norte-americanos, formou-se nos Estados Unidos e retornou ao Brasil em 1940, onde constituiu família. A ligação entre Brasil e Estados Unidos é muito forte para os Lehenbauer. Além da ascendência de Victor estar diretamente ligada ao hemisfério norte, a filha Lóis casou-se e fixou residência nos Estados Unidos. No domingo, os familiares dos dois países confraternizam na cidade em que Victor teve participação em muitas obras.

Legado religioso

O alemão radicado no estado do Missouri, Estados Unidos da América (EUA), Johann Konrad Christian Lehenbauer, provavelmente não imaginava que diversos de seus filhos e netos atuariam como pastores, missionários e professores pelas Américas, atuando pela Igreja Luterana- Sínodo de Missouri.

Em 1914 seu filho Georg Wilhelm, veio dos EUA como missionário para a região de Santa Cruz do Sul. Em 1915 outro filho, Albert Ernst Heinrich, veio para a região de Santa Rosa, onde se destacou como pastor, educador, pioneiro e incentivador da soja no Brasil. Mas o primeiro município agraciado com a missão dos Lehenbauer foi Arroio do Meio, em 5 de outubro de 1913, quando da instalação do novo pastor, o reverendo Conrad Ferdinad Gottfried Lehenbauer, na Comunidade Evangélica Luterana São Paulo, também filho de Johann Konrad. O pastor Conrad esteve em Arroio do Meio de 1913 até 1930. Seu trabalho foi fundamental para a consolidação da Comunidade, fundada em 1904, quando o Rev. Carl Wilhelm Gustav Mahler, atendeu ao convite do ferreiro e professor de emergência João Frederico Langer e veio para a “sorridente Villa no verde, tranquilo e esperançoso Vale do Taquari” como registrou na “Kirchenblatt n° 10” do mesmo ano. Na época, o pastor Conrad também atendia as comunidades de Três Saltos, Conventos, Sampaio e Forquetinha.

Em 1918 foi inaugurada a primeira Igreja. A escola que já existia, alguns anos antes da fundação da Comunidade foi assumida por ele e em 1915 recebia seu próprio prédio. O pastor Conrad foi eleito presidente da Igreja Luterana do Brasil, sínodo de Missouri no período de 1924 a 1929. Na época ainda não havia uma organização central e ele coordenava os trabalhos a partir de Arroio do Meio.

O pastor Conrad e esposa Magdalena Augusta Walner tiveram nove filhos, todos nascidos em Arroio do Meio. Em 1930 o casal e filhos retornaram para os Estados Unidos, onde Conrad assumiu a Comunidade Saint Paul, em Nokomis, estado de Illinois, onde ficou, se aposentou e faleceu em 1º de março de 1960. Dos filhos, o mais velho Victor, que saiu do Brasil com 16 anos, Herman, Osmar e Paul, também se formaram pastores, sem falar da Ruth, que casou com o pastor William Rempfer.

Victor Conrado Emilio Lehenbauer, que nasceu em Arroio do Meio em 30 de junho de 1914, primogênito do casal Conrad e Magdalena, com os quais retornou para os Estados Unidos em 1930, se formou no curso secundário em Nokomis, Illinois, onde recebeu como prêmio, devido à excelente classificação, uma viagem pela Europa, Rússia, Japão, Ásia e Oriente Médio. Em 9 de junho de 1940 graduou-se bacharel em Teologia pelo Seminário Concórdia de Springfield, Illinois, o mesmo que formou seu pai. Em seguida foi comissionado para o Brasil, recebendo chamado para Concórdia/ SC, hoje município de Arabutã. Atuou intensamente naquela região, norte do RS, centro-oeste de SC e oeste do Paraná. Nos primeiros anos percorria as múltiplas congregações e pontos de pregação no lombo de um jumento e somente em 1949 teve à disposição um jipe.

Em 1943, em Marcelino Ramos, casou-se com a estrelense, mas com a família radicada no Vale do Rio do Peixe, Norma Markus, sua fiel companheira e intensa colaboradora no trabalho missionário. Esta união foi abençoada com sete filhos, três homens e quatro mulheres. O primeiro faleceu com alguns dias, outros dois, Oscar e Mário, formaram-se pastores pelo Seminário Concórdia de Porto Alegre, como o pai. A filha mais velha, Lóis, se casou com o Pastor Clifford Allan Winter. Renata é casada com José Luiz Thomé de Oliveira, Lilian é casada com Luiz Fernando do Amaral Thomé e a caçula Lorna, que reside em Arroio do Meio, é casada com Toni Meneghini.

Em 1960, o pastor Victor aceitou o chamado para assumir a Comunidade Evangélica Luterana São Paulo, em Arroio do Meio, chegando no dia 4 de março. Dois dias depois, realizou o primeiro culto batizando uma criança. Já no dia 20 de março foi oficialmente instalado pelo pastor presidente da IELB Arnold William Schneider. Em 27 de março fez o primeiro sermão oficial baseado em 2 Coríntios 5: 19-21.

Naquela época eram atendidas além da sede, Encantado, Forqueta, Capitão, Picada Felipe Essig, Picada Arroio do Meio e Linha Cairu, que formavam a Paróquia de Arroio do Meio, além de Lajeado, Beija-Flor, Languiru Arroio do Pau, Linha Tigre e Morro Azul.

Em 21 de abril de 1961 foi inaugurado o atual templo da Comunidade, cuja obra se iniciou em 1954 com o pastor Edvino Hoerlle e no final da década de 1960 foi inaugurado o atual salão. Durante 1966 até 1970 o pastor Victor teve o auxílio do pastor aposentado Rev. Wilhelm Erbert, residente no município.

Ampla atuação comunitária

Na Igreja Evangélica Luterana do Brasil o pastor Victor teve ativa participação no Departamento de Missão. O pastor Victor Lehenbauer, além de ativo e incansável servo de Deus, que se destacava pela voz forte e clara em seus sermões, inclusive em pregações radiofônicas, era muito atuante em outros setores da comunidade. Foi professor no CNEC e São Miguel. Membro ativo e Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento, um dos fundadores da Associação dos Menores de Arroio do Meio (Amam), presidente do Núcleo da Legião Brasileira de Assistência (LBA) e presidente do Conselho Arroio-meense dos Clubes 4-S. No Bairro Bela Vista há uma rua com seu nome.

Uma das últimas atividades em que o pastor Victor Lehenbauer esteve envolvido foi o Congresso Nacional da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, que ocorreu nos dias 29, 30 e 31 de janeiro e 1º e 2 de fevereiro de 1975, em Arroio do Meio, congregando centenas de jovens de todo o país.

Em 6 de fevereiro de 1975 veio a falecer, de forma repentina, depois de 35 anos de atuação intensa na Igreja Evangélica Luterana do Brasil. No dia seguinte foram realizados os ofícios fúnebres com a presença de grande multidão, entre congregados, amigos, pastores e professores. A mensagem foi dirigida pelo presidente da IELB Rev. Johannes Gedrat.

Pouco tempo antes de seu falecimento, em entrevista à revista “Conheça”, aqui do Vale do Taquari, falando sobre valores espirituais, disse: “Temos que nos voltar às Escrituras Sagradas, considerá-las santas e gostar de ouvir e de estudar com fé singela de uma criança, e não com a mente de um cientista, adulterada pelo pecado, cujo pensamento muitas vezes é considerado igual ou maior do que Deus. Confiando em Deus e sua santa palavra, o homem acha alívio e consolo em todas as adversidades e necessidades e pode ter a certeza de que Deus nos leva, através de caminhos tortuosos, para a salvação eterna, pela fé em Cristo Jesus. Além disso devemos nós, os pais, reconhecer que nossos filhos são o mais precioso presente que Deus nos deu e, assim, também devemos tratá-los como uma preciosa dádiva de Deus”.

Colaboradores para esta matéria

João Carlos Hilgert, pastor Oscar Lehenbauer, Xumby Theves, pastor Jair Erstling, Lorna Lehenbauer. Fontes: Livros Arroio do Meio Ano 50, Cultura Sociedade e

Igrejas, Arroio do Meio entre Rios e Povos, Revista Mensageiro Luterano, Arquivo pessoal de Oscar Lehenbauer e Lorna Lehenbauer e arquivos da Comunidade São Paulo.

Fotos: Xumby Theves e acervo da família

