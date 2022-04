O Alto Taquari

Nascida e criada em Marques de Souza, Florena Montiel, 91 anos, é moradora da localidade de Nova Esperança, distante aproximadamente quatro quilômetros da Sede. Apesar da avançada idade, tem disposição para os serviços de agricultura e satisfação em cuidar da própria horta, com variedades de verduras como alface, repolho, pepino, tomate, salsa, brócolis, cebola e batata doce. Além da horta, Florena cuida de dois terneiros e dois porcos, sendo que toda alimentação necessária para os animais, é plantada e cultivada pela própria idosa.

Agricultora desde os oito anos de idade, quando ajudava seus pais na roça, Florena auxiliava nos serviços de plantação de fumo, milho, feijão, arroz, batata doce e aipim, além de preparar a terra com o arado de bois. “Me acostumei desde jovem a trabalhar no pesado, até porque na época não tínhamos outra opção. Estudei até a 2ª série e depois não tinha mais colegial. Meus pais me cobravam muito, porque indiferente de ser mulher, eu acordava às cinco horas da manhã para tratar silagem aos animais, e depois a lida na roça continuava até por volta das sete da noite”, relata.

Florena mora sozinha e vai apenas uma vez por semana ao mercado da cidade, de carona com seus filhos, onde compra produtos de higiene e limpeza, já que o restante ela mesma prepara com o que cultiva em sua propriedade. “Além de economizar no mercado eu sei o que estou comendo. São produtos sem agrotóxicos e tudo feito por mim”, salienta.

Batalhadora, a idosa relata que já passou por muitos desafios na vida e, mesmo após se aposentar, não parou de trabalhar. “O que faço no dia a dia me ajuda a ter uma saúde melhor, a me alimentar com produtos saudáveis e ao mesmo tempo relembrar da minha infância”, acrescenta.

Recorda que quando criança, as brincadeiras alternavam entre pular corda, jogo do bafo, telefone sem fio, amarelinha, corrida de saco e cabra-cega. Observa que na atualidade a maioria das crianças estão focadas no celular. “Quando era criança a gente brincava de pés descalços, correndo atrás dos animais nos potreiros, às vezes levava até choque nas cercas elétricas, mas era divertido. A gente descarregava as energias e a nossa saúde era muito melhor. Vejo meus netos e outras crianças viciadas no celular, não dando mais atenção para seus pais e familiares. Nos últimos anos o mundo passou por uma nova transformação. Algumas coisas evoluíram, por outro lado o convívio familiar regrediu, pois não há mais o diálogo olho no olho, como anos atrás”, finaliza.

Por daiane