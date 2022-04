O Alto Taquari

Dia 7 de abril é o Dia Nacional do Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas. Criada em 2016, a data tem como objetivo chamar a atenção para os problemas causados pelo bullying e estimular a reflexão sobre o tema.

O bullying, conforme definido pela Lei nº 13.185/2015, é “todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas”.

Esta lei orienta caminhos importantes a serem seguidos para combater o bullying. E, no âmbito escolar, o objetivo é capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema. A lei ainda prevê a integração dos meios de comunicação de massa com as escolas e a sociedade, a fim de identificar e conscientizar o problema e como defini-lo e combatê-lo.

Segundo a secretária da Educação de Arroio do Meio, Iliete R. Winck, e a supervisora escolar, Joana Prediger, nas escolas da rede municipal não há dia específico para trabalhar sobre o combate ao bullying e à violência. Esse tema é trabalhado durante o ano todo, visto que “são reflexões que devem ser contínuas”, relatam. Além das atividades com os alunos em sala de aula, o município disponibiliza palestras com o objetivo de conscientizar tanto estudantes quanto professores. A orientação passada às escolas é que quando acontecem situações de bullying, esta deve sentar e avaliar o contexto, e tentar resolver através do diálogo. No entanto, em casos mais graves, a escola deve procurar a secretaria de Educação.

Iliete e Joana também salientam que o papel dos pais é fundamental, pois o apoio e o exemplo da família é necessário para o desenvolvimento do caráter das crianças. “Se uma criança vê os pais chamando outra pessoa de gorda, por exemplo, ela se vê no direito de fazer isso também”, comenta Joana. Ainda neste contexto, além do exemplo e da orientação, os pais devem estimular a autoestima dos filhos e ensiná-los desde cedo a importância da autoaceitação. Uma criança que é vítima de bullying na escola não se sente acolhida naquele espaço, o que acaba afetando sua aprendizagem e seu rendimento, principalmente, em relação aos estudos.

Já em relação ao aumento constante do uso de celular e, consequentemente das mídias sociais, Joana comenta que é difícil ter a percepção do bullying ocorrendo. É perceptível, no entanto, que as crianças deixam de se relacionar em grupo quando estão frente a frente. O uso das mídias acaba afetando a convivência social.

Além das atividades promovidas pelas escolas e secretaria de Educação, o Ministério da Educação, por meio da plataforma MEC RED (Recursos Educacionais Digitais), disponibiliza vídeos, animações, infográficos, entre outros recursos destinados à educação. Mais de 170 materiais sobre o combate ao bullying podem ser encontrados no MEC RED, como o Infográfico Bullying – #ÉdaMinhaConta, criado com linguagem específica para a etapa do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), e a série de vídeos Cidadão Digital, que fala sobre bullying e discriminação no ambiente digital e explica por que é tão importante falar sobre esse assunto.

Todos Contra Dante

Outra forma de conhecer um pouco sobre esse tema, é a leitura. O livro Todos Contra Dante, de Luís Dill, fala sobre um menino chamado Dante que é novo na escola e logo seu rosto e sua classe social viram motivos de piada e risos dos colegas. A perseguição contra Dante se torna sistemática e cresce no espaço cibernético. Desse modo, o que era para ser só uma brincadeira de adolescentes na escola, invade o ambiente social e toma proporções trágicas. Com linguagem ágil e de fácil leitura, Luís Dill faz uma reflexão sobre a sociedade atual, especialmente, para os jovens, falando sobre o bullying e a violência. Quem quiser ler esta obra deve estar preparado: vai doer. A obra é baseada numa história real.

Por daiane