Esportes

Centenas de pessoas participaram da 4ª Rústica de Travesseiro, no sábado, evento alusivo aos 30 anos de emancipação. Cerca de 300 atletas compareceram para a corrida e caminhada, que tiveram o ponto de partida em frente ao restaurante Avenida’s, na Avenida 10 de Novembro.

As largadas iniciaram com os menores, de cinco e seis anos, que percorreram um trajeto mais curto, de 200 metros. Na sequência, as crianças de sete e oito anos percorreram o trecho de 400 metros. Já para os atletas de nove e 10 anos a distância foi de 800 metros.

Na sequência foi dada a largada para a corrida de dois quilômetros para os atletas de 11 a 16 anos. O maior trajeto, que totalizava 6,8 quilômetros, percorreu boa parte da área central e contou com participantes de vários municípios da região.

Ao final, foi realizado o pódio com a entrega da premiação para os melhores em cada categoria. O evento fez parte da programação dos 30 anos do município e foi uma promoção da Administração Municipal em parceria com o Sesc.

Por daiane