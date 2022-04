Geral

Há cerca de quatro décadas a rotina do casal Ídelo, 81 anos e Hedi Barth, 80, de Capitão, tem um componente extra nas sextas-feiras, com a chegada do jornal O Alto Taquari. Casados há 60 anos, o casal é parceiro também na sede por conhecimento e leitura, porque gosta de se manter atualizado sobre tudo que acontece na região.

A sintonia de longa data também funciona na dinâmica de leitura do jornal. Ídelo gosta de iniciar a contemplação do semanário ainda pela manhã, acompanhado do chimarrão, logo depois de tratar as galinhas, o terneiro e os gatos. Já a esposa Hedi, reserva uma parte da tarde e o final de semana para se atualizar das novidades da semana. “Sábado e domingo eu dificilmente saio e tenho bastante tempo para ler todas as notícias”, afirma.

Os agricultores aposentados também compartilham a leitura com o filho Edson e o neto Tiago, que possuem residência e uma oficina de motos e bicicletas no mesmo pátio. A família ainda é composta pela nora Ilete e neta Bianca, que é monitora escolar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dona Rita, em Arroio do Meio, e retorna aos finais de semana para as residências dos pais e avós.

Ídelo garante que gosta de se informar sobre todos os assuntos, mas aprecia de forma especial os artigos históricos porque recorda e associa com tempos passados que vivenciou.

Os idosos sugerem uma coluna com publicações sobre a Câmara de Vereadores e Prefeitura de Capitão, pois gostariam de se manter informados do que está acontecendo no município. Lamentam que algumas notícias são compartilhadas apenas nas redes sociais das instituições públicas. Alegam que não possuem habilidade para manusear os aparelhos e não querem depender de terceiros para utilizar, o que seria facilitado se o conteúdo fosse publicado no jornal.

“Eu gosto muito mais de jornal porque a gente lê na hora que quer e pode. Na televisão e no rádio a informação é muito rápida, quando a gente quer prestar atenção, já passou. No jornal fica registrado, explica direitinho e dá para ler com calma”, salienta Ídelo.

O casal reforça que o jornal foi um grande parceiro no período de pandemia, quando não podiam sair de casa, nem ir aos bailes ou encontrar pessoas. Com expectativa, comemoram a diminuição dos casos e flexibilização das restrições, contando os dias para o retorno dos bailes da Terceira Idade. “Neste sábado vamos no PA-Rural e dia 23 de abril no bairro Aimoré, em Arroio do Meio. Gostamos de passear e conhecer outros lugares e pessoas”, comemora o casal, degustando um chimarrão na companhia de gatos, no entorno do fogão à lenha, numa agradável manhã de início de outono.

Por daiane