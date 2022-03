Em Outras Palavras

Analiso com muita atenção no nosso O Alto Taquari o depoimento de leitores que incorporaram o hábito da leitura em seu cotidiano. Aproveito “a deixa” para falar do que sinto cada vez que deparo com o exemplar do jornal na minha caixa postal.

Depois de dois anos praticamente sem visitas de carteiros, a distribuição de correspondência por parte dos Correios começa a normalizar. Nosso jornal circula nas sextas-feiras, mas o meu exemplar chega lá pela quarta/quinta-feira da semana seguinte.

A defasagem de tempo, porém, não tem influência na leitura, até porque costumo visitar o site do A.T., além de outros veículos da região como os jornais A Hora (Lajeado), Opinião e Força do Vale (Encantado) e Folha do Mate (Venâncio Aires), além do Grupo Independente. Assim, fico informado sobre as notícias do Vale do Taquari.

Apesar deste hábito, nada substitui o hábito de ler o jornal da terra onde nasci. Isto tem um “gostinho” muito diferente, até porque sou um jornalista “analógico”, como repito à gurizada que trabalha comigo. Sou daqueles que lê o jornal com caneta na mão, rabiscando, marcando e até recortando notícias para fazer postagens, publicações no Twitter ou inspirar crônicas que publico aqui e em outros cinco jornais do RS.

Ler o jornal da terrinha à distância sem

dúvida é uma viagem muito divertida!

Estou há décadas morando fora de Arroio do Meio, mas à exceção do verão, visito a terrinha ao menos uma vez por mês. Tenho vários amigos e colegas de trabalho nascidos no interior do Estado. Em Porto Alegre, onde resido há muito tempo, de cada 10 pessoas pelo menos oito não nasceram na Capital.

A “invasão interiorana”, no entanto, muitas vezes acarreta no distanciamento do torrão natal. Muitos conhecidos raramente voltam ao berço. Alguns, inclusive, nunca mais visitaram o município depois que se mudaram, algo impensável para mim.

Ler o jornal à distância faz a gente viajar com a imaginação. A notícia de um evento na Rua Coberta, por exemplo, permite fechar os olhos e pensar na música, no burburinho das pessoas conversando alto e rindo, na comida servida (quando é o caso) e na correria das crianças, no movimento da praça e das ruas no entorno.

Esta construção imaginária fica ainda mais rica a partir das fotos que ilustram as matérias do nosso O Alto Taquari. Vez por outra vislumbro a imagem de amigos e de ex-colegas da Escola Luterana São Paulo ou do saudoso Colégio São Miguel ou ainda das peladas disputadas no campo do União da Bela Vista ou no Sete de Setembro em São Caetano.

Ler o jornal da terrinha é, sem dúvida, uma viagem muito divertida! Só quem mora longe sabe disso. Abraço, ótimo final de semana!

Por daiane