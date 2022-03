O Alto Taquari

A Câmara de Vereadores de Arroio do Meio retomou os trabalhos na Quarta-Feira de Cinzas, após recesso em fevereiro. Em pauta cinco projetos de autoria do Executivo, sendo três em regime de urgência, e um anteprojeto do Legislativo, além de discussões em torno de programas agrícolas visando a superação dos impactos da estiagem, dengue, falta de roçadas e a conclusão da UTI do Hospital São José.

Os projetos que estavam baixados desde janeiro que tratavam do chamamento público para credenciamento de pessoas jurídicas para realizarem serviços de mecânica especializada na frota do Município, e empresas de comunicação para veiculação de publicidade institucional, não foram à votação. O parecer jurídico de Leandro Toson Caser, destaca que as propostas não merecem ser acolhidas pelo Legislativo, eis que questões relativas ao chamamento público devem ser analisadas pelo Executivo, o qual tem poder discricionário para agir e atuar em questões relacionadas a aquisição de serviços e materiais via processo de licitação, com base na lei 8.666/93.

As demais matérias foram aprovadas por unanimidade. Na discussão do Programa Emergencial de Incentivo para a Alimentação Bovina e Proteção do Solo, Nelson Paulo Backes (PDT) elogiou a iniciativa inédita. Vanderlei Majolo (PP) destacou que o programa vai superar os R$ 200 mil de investimento.

No auxílio a estudantes que cursarão a Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Escola Municipal de Ensino Fundamental Campestre, no município de Lajeado, a vereadora Alessandra Brod (PP) salientou que são até o momento 15 pessoas interessadas. Um número considerado pequeno para deixar uma escola local com toda sua estrutura aberta.

Na proposta de ampliação de vagas do cargo de Monitor Escolar, de 50 para 75 cargos, Backes reiterou que recentemente foi aprovada a ampliação de vagas para o mesmo cargo, de 25 para 50, e agora de 50 para 75 profissionais, devido a demanda do monitoramento individual para necessidades especiais, conforme rege a lei federal.

No anteprojeto de autoria de Maria Helena Matte (MDB), que estabelece multa para maus-tratos a animais domésticos e, sanções administrativas a serem aplicadas a quem os praticar, sejam pessoas físicas ou jurídicas, no âmbito do Município, Alessandra disse ter dúvida a respeito se há um fundo para colocar o dinheiro arrecadado com as multas. Majolo e Backes sugeriram mais discussões buscando maior abrangência, porém, a proposta acabou sendo aprovado por unanimidade.

Na noite também foi aprovado o pedido de informações da bancada do MDB exigindo cópia dos contratos firmados com empresas prestadoras de serviços perante as secretarias municiais e cópias dos empenho dos contratos entre 1º de janeiro de 2021 e 28 de fevereiro de 2022. E também cópia dos processos de contratações por dispensa e/ou inexigibilidade de licitação, realizados no mesmo período.

Cinco projetos de autoria do Executivo foram enviados para análise das comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento, e devem ser apreciados em 16 de março.

REPRESENTATIVIDADE FEMININA E CALÇADA EM FORQUETA – Adiles Meyer (MDB) repercutiu os 90 anos do voto feminino no Brasil, a participação feminina na sociedade, e os obstáculos para as mulheres na política institucional. Disse que as mulheres representam 52,5% do eleitorado brasileiro e que apenas 15% do Congresso, destacando a importância de uma evolução cultural. Reforçou que o 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, serve para o reconhecimento das lutas e conquistas de direitos. Se diz feliz pelo empenho dos representantes da Administração, em Brasília solicitando melhorias, especialmente a calçada entre as comunidades evangélica e católica de Forqueta, intermediada pelo deputado federal Giovane Feltes (MDB).

Alessandra Brod destacou que o Dia Internacional da Mulher é importante para “pensarmos de que maneira convivemos em sociedade. O Conselho da Mulher irá promover um momento na praça às 19h”.

INTERDIÇÃO DE PINGUELA E ASFALTO AO TREZE DE MAIO – Adiles cobrou a retirada temporária da seta indicando a pinguela entre Forqueta e Marques de Souza, que está interditada há mais de um ano, e estaria causando trazendo uma má impressão para ciclistas e turistas. Também questionou a execução de asfalto em direção à localidade de Três de Maio.

Roque Haas (PP) explicou que o atraso ocorre devido a entraves de licenças ambientais e postes da rede de energia elétrica. “A obra vai começar em três semanas. Os recursos já estão nos cofres públicos”.

O presidente Marcelo Schneider (MDB) revela que lamenta o fato de a pinguela não ter sido reformada após vários apelos na Casa.

ISENÇÃO DE IPTU – Nelson Paulo Backes sugeriu a redução da idade de 70 para 65 anos para isenção de IPTU, e aumento de descontos no pagamento à vista considerando a inflação acima dos 10%. Ainda, pediu providências, pois vários proprietários de áreas em APP não conseguem construir ou plantar, mas estão tendo que pagar o IPTU. Vanderlei Majolo revelou que há perspectivas positivas para descontos e isenções em 2023.

Ainda a respeito do IPTU, Marcelo Schneider relembrou de explanações, anteprojetos e o alto custo dos impostos em APPs. Em aparte, Roque Haas frisou que todos estão cientes que o assunto vem sendo discutido há anos e não se teve a preocupação de resolver. Mas que certamente será analisado para ver a viabilidade. Marcelo disse que “o que passou, passou, é preciso olhar para o futuro”.

INCENTIVO À AGRICULTURA – José Elton Lorscheiter, o Pantera (PP) destacou que durante a pandemia foi debatido muito a necessidade da criação de um programa de incentivo ao comércio, que foi feito. E nos mesmos moldes a Casa estava aprovando um programa para agricultura, tendo em vista a estiagem. Parabenizou a Administração pelas iniciativas. Ainda, agradeceu a secretaria de Obras pelo atendimento de suas reivindicações.

Cezar André Kortz, Paulo Roberto Heck, Rodrigo Kreutz e Marcelo Schneider do MDB, lamentaram a falta de convite para as discussões para contribuir com a proposta que consideraram importante para o setor agrícola. Em aparte, Pantera disse que foi amplamente discutido com as classes que representam a agricultura. César entendeu a necessidade de opções de incentivos para que todos possam se enquadrar de alguma forma, incluindo também suinocultores, bovinocultores e segurança hídrica.

Roque Haas disse que certamente todos devem se enquadrar pela sua diversificação da propriedade. O enquadramento, depois de aprovado o projeto, será feito pelo Conar. Disse que o valor ainda é abaixo do que o agricultor merece, mas que já melhorou bastante. A respeito da estiagem, disse que a Administração puxou mais de 200 cargas de água para propriedades rurais, para diversas localidades. E que para Linha 32, onde havia o maior problema, foi refurado o poço artesiano. Alessandra Brod elogiou o trabalho do secretário Élcio Roni Lutz. Pelo esforço de levar água para as comunidades, num total de 232 cargas, cada uma a um custo de R$ 534.

Rodrigo Kreutz (MDB) repercutiu dificuldades que os agricultores estão passando devido à estiagem, mas que também há aumento dos insumos e alimentos dos animais. Que a colheita da soja será péssima. No milho safrinha o que preocupa é a “cigarrinha”. Que as lavouras estão infestadas. Disse que os açudes não terão peixes para a Sexta-feira Santa. “Se o agricultor pudesse desistir, muitos os fariam. Temos que fazer o possível para auxiliar o setor primário. Vão faltar sementes no mercado”. Na visão de Paulo Heck a proposta evidencia que a bancada do MDB acertou no final do ano passado, quando foi encaminhada uma emenda garantindo a manutenção de forrageiras no programa bônus produção.

DENGUE E UTI – Adiles Meyer cobrou uma ação pesada em relação ao mosquito da dengue. O presidente Marcelo Schneider (MDB) cobrou urgência e eficiência num mutirão antes do fim de semana. “Há possibilidade de 40 a 50 pessoas infectadas no município. O que é preocupante”.

Cesar Kortz voltou a falar do atendimento do plantão do Hospital São José. Disse que no domingo precisou duas vezes e que uma vez acabou desistindo. “A demanda está muito grande. Tudo está sendo bem feito, até chegar no médico”. Informou que o segundo médico atende apenas no período da tarde. Ainda no que diz respeito à saúde, se disse preocupado com a conclusão da UTI. Na mesma linha comentou que há vários casos de dengue no município e não se descarta que logo a frente se precise de UTI para um infectado. Também relacionado à dengue, lamenta o fato de muitos terrenos estarem com mato alto.

Alessandra Brod reiterou que a conclusão da UTI não é um processo rápido, mas está andando. Destacou que a falta de profissionais na área da saúde não é uma exclusividade do município. Avaliou que a UTI em Arroio do Meio não é uma garantia para o munícipe, considerando o cadastro único pelo estado e que a regionalização de UTIs é importante para evitar deslocamentos. Também divulgou que sábado ocorre uma ação em relação à dengue. Fez uma convocação para toda a comunidade, para que cada um olhe para sua residência e o mato nos arredores de sua casa. Alertou ainda a respeito do descarte de lixo em locais de difícil acesso, que pode colaborar com a dengue.

Kreutz analisou que a UTI é essencial para atração de novas especialidades médicas e profissionais.

Vanderlei Majolo revelou que o município está em constante conexão com a equipe de coordenação da obra e se faz presente em todas as etapas. “É preciso deixar claro que a UTI não será unicamente para moradores de Arroio do Meio”. Mas ressaltou que o orçamento do município mostra que haverá um grande progresso nos próximos anos.

Maria Helena Matte (MDB) falou que a pauta esta perdendo força e da necessidade do assunto seguir vivo, pois irá habilitar o hospital a receber cirurgias de porte maior, trazendo recursos e valorização dos profissionais. Se disse preocupada com os leitos do SUS geridos pelo estado, podendo ocorrer de um munícipe precisar e não ter a possibilidade. Em aparte, o Marcelo Schneider disse que haverá cinco leitos particulares, os quais o município poderá adquirir. Paulo Heck comparou repasses públicos entre o governo atual e o anterior, avaliou que o atraso dos geradores ocorreu devido à falta de recursos, caso contrário a UTI estaria pronta. Lamentou que não foi cumprido conforme a campanha, quando foi dito que estaria pronta até o final de 2021. “É preciso se unir para regionalizar a saúde”. Agradeceu a toda comissão envolvida em prol da UTI, assim como a todos os empresários.

MELHORIAS GERAIS E OUTROS ASSUNTOS – Paulo Backes pediu agilidade em demandas relacionadas às bocas-de-lobo e placas com nomes de ruas, entre outras pequenas melhorias para deixar a cidade mais bonita.

Além da necessidade de roçadas, Cezar Kortz, voltou a pedir por lixeiras em pontos da Presidente Vargas e rua Dona Rita. “O vento espalha o lixo e potes que viram criadouros do mosquito da dengue”. Se disse feliz pela volta às aulas nas escolas, assim como o turno oposto e creches. Também, relatou poucas incidências de covid, o que representa tranquilidade para pais e alunos.

Roque Haas falou do bom andamento da obra na localidade de Arroio Grande. Assim como, do excelente resultado na localidade de Palmas.

Kreutz se disse feliz pelo andamento da ERS-482, que terá um papel importante para o turismo. Sugeriu um mutirão para implantação de placas com os nomes de ruas e roçadas.

Heck sugeriu a padronização de placas públicas de ferro, igual às exigidas aos loteadores, e o porquê de algumas pessoas ganharem aterro e outras não. Ainda, comentou a respeito de seus requerimentos: um redutor de velocidade na VRS-482, entrada do loteamento Esperança, assim como em outros pontos do município; melhorias na academia do bairro Glória e demais demandas da área verde e ginásio municipal. Parabenizou todas as mulheres pelo seu dia.

Vanderlei Majolo falou do bom andamento de obras, como por exemplo, o asfalto entre Travesseiro e Arroio do Meio. Solicitou melhorias no ginásio de Rui Barbosa e em áreas de lazer. Mas ponderou por vezes que há entraves com pessoal e outros, que não permitem o andamento que se gostaria. Revelou que as podas serão ampliadas por meio de mais terceirizações e que o prefeito tem por instinto frear os gastos públicos para não se precipitar. “O município precisa mostrar que está fazendo a sua parte, podendo ter capacidade de cobrar dos outros”.

Alessandra Brod sugeriu a adoção de práticas integrativas (bem-estar mental e corporal) nos postos de saúde ou projetos para terceirizar os serviços dessas práticas com as pessoas do município, complementando a medicina.

Por daiane