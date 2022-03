Agrovale

A Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (Acsurs) divulgou, nos últimos dias, o ranking de municípios gaúchos e respectivas quantias de suínos produzidos para abate no Estado em 2021. Na soma de todos os municípios gaúchos, foram produzidos 10.554.571 animais para abate, o que representa aumento de 6,05% em comparação ao ano de 2020. As informações são da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) através da Seção de Epidemiologia e Estatística (SEE).

O município de Rodeio Bonito continua ocupando a primeira colocação no ranking, desta vez pelo quinto ano consecutivo. Em 2021, o município produziu 245.584 suínos para abate no RS. Se comparado com 2020, uma queda de 9,79%, ou seja, em 2021 foram produzidos 26.676 animais a menos no município em relação ao ano anterior.

Aparecem ainda entre os 10 primeiros colocados os municípios de Palmitinho, com 227.748 suínos abatidos; Aratiba com 212.950 animais; Nova Candelária com 208.188 animais; Três Passos com 200.174 animais; Rondinha com 198.113 animais; Camargo com 195.114 animais; Boa Vista do Buricá com 182.835 animais; Santo Cristo com 180.198 animais; e Pinheirinho do Vale, com 148.183 animais.

Na relação constam 307 municípios produtores.

MAIS DE 18% DA PRODUÇÃO

O relatório também apresenta a classificação da produção de suínos para abate por região. O Vale do Taquari, assim como no ano anterior, aparece como maior região produtora, com 1.981.002 animais, representando 18,76% da produção do Estado.

Na sequência, entre os primeiros colocados, aparecem a Médio Alto Uruguai com 13,85%; Fronteira Oeste com 12,50%; Norte com 9,54%; e Celeiro com 9,04%.

O levantamento é realizado pela Acsurs, com base nas informações fornecidas SEAPDR/SEE.

O material está disponível para download no www.acsurs.com.br – guia Suinocultura – Produção e abate.

EM DESTAQUE

Capitão, Arroio do Meio e Teutônia lideram a produção na região e aparecem como 11º, 12º e 13º maiores produtores do Estado, respectivamente. Entre os municípios do Vale, alguns têm produção mais expressiva, enquanto que outros figuram com um número de animais menor.

Em Capitão, a suinocultura é a principal atividade econômica, responsável por 60% do ICMS. Envolve aproximadamente 100 famílias, de todas as localidades. São sete Unidades Produtoras de Leitões, sete creches, um sistema de reprodução e 90 produtores da etapa terminação, o que faz com que o município se destaque nos números de animais para abate.

Voltar para liderança no Vale do Taquari é motivo de satisfação para o município. O secretário de Agricultura Márcio André da Costa, revela que os investimentos municipais estão dando resultado. Diz que desde a gestão anterior, a partir de 2017, a atividade foi estimulada, tanto com o Prodesc, que devolve ao produtor 50% do ICMS gerado em sua propriedade a partir do terceiro ano de produção e num período de 10 anos, quanto com a reabertura de empreendimentos que estavam parados. Nestes últimos anos foram ao menos seis que voltaram a alojar suínos, sete novos já em operação e um que está em construção, o que amplia o volume de suínos produzidos e reflete no ranking.

E o mais importante, observa o secretário, é que na maioria das propriedades a atividade tem sucessão. Inclusive, diz que esta é uma questão que é analisada no momento do incentivo, a fim de que o empreendimento tenha continuidade. Com os novos empreendimentos e a retomada dos que estavam parados, Márcio acredita que Capitão deve continuar na liderança regional de suínos para abate por um bom período.

Importância econômica e social

Para o prefeito de Arroio do Meio, Danilo Bruxel, o resultado é fruto dos muitos investimentos que são feitos no setor primário, inclusive com incentivos do Poder Público. Salienta que todas as administrações sempre tiveram um olhar voltado para a produção de suínos, visto sua importância econômica e social. O destaque regional e estadual só comprova, segundo Danilo, que o município deve continuar investindo no setor primário, o que a Administração vem fazendo, inclusive com programas novos de incentivo.

Bruxel considera que a suinocultura tem ciclos curtos, que independente da etapa não superam os 90 dias, dando um retorno financeiro rápido, o que faz com que muitas famílias se dediquem à atividade, fomentando a sucessão rural. No município são 73 produtores de suínos: três Unidades Produtoras de Leitões (UPL), 15 creches e 55 terminações.

Vocação regional

O presidente da Acsurs, Valdecir Folador, destaca que o fato de o Vale do Taquari novamente liderar a produção de suínos para abate mostra que a atividade se mantém forte e reflete também um aspecto cultural. Ressalta que por ter sido colonizada por alemães e italianos, a região adotou uma característica trazida por estes imigrantes, que é a dedicação à produção de suínos. Ele observa que as regiões mais expressivas na suinocultura são justamente as colonizadas por alemães e italianos.

Não foi à toa que na região, ainda nos anos 1950, foi fundada a Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS), que ainda possui sede em Estrela, próximo da Acsurs, criada na década de 1970. Para Folador, as duas entidades, sem dúvida, têm relação direta com o fato de hoje o Vale do Taquari liderar a produção de suínos para abate no Estado.

Ao avaliar os números apresentados, o presidente da Acsurs destaca o crescimento da produção superior a 6% na comparação com o ano anterior, 2020. Isto demonstra que a atividade continua em crescimento, com muita evolução na produção e eficiência nas granjas. Ele observa que hoje pode-se aumentar o peso de abate, resultando num volume de carne maior, sem a necessidade de ampliar o plantel, mantendo a qualidade, com pouco ganho de gordura. Em 2021, também ressalta, houve a implantação de projetos grandes com novas granjas, o que não está previsto para 2022.

“A suinocultura demonstra mais uma vez para o Rio Grande do Sul, o quanto ela é importante no desenvolvimento sócio-econômico do Estado e dos municípios e regiões, distribuindo renda e empregos, desenvolvendo a sociedade como um todo”, afirma, ressaltando que é uma atividade que traz renda constantemente para a propriedade.

Folador projeta para 2022 um crescimento menor na produção, em função de não haver expressivo aumento no número de granjas e também por questões mercadológicas. Salienta que a suinocultura é forte, se mantém produzindo de forma equilibrada, apesar de estar passando por mais um momento difícil, principalmente pelos altos custos de produção.

Diz que 2021 já foi um ano de custos altos e o mercado um pouco retraído. Mesmo que as exportações estão sendo boas em volume, os preços são muito baixos e não permitem melhor remuneração do produtor. “E os custos diminuindo a margem, a receita da atividade, de uma forma muito intensa pelos altos custos do milho e farelo de soja”.

Por daiane