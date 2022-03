O Alto Taquari

O Dia Internacional da Mulher foi marcado pelo 2º Prosa, Música e Café, realizado na noite da terça-feira, 8, na quadra da Praça Flores da Cunha, em Arroio do Meio, com a participação especial da professora arroio-meense pós-doutorada, Ivete Kist e da cantora Juliana Kist. A promoção foi do Conselho Municipal da Mulher do município, representado pela presidente Letícia Bonni, diretoria e conselheiras.

O evento iniciou com as boas-vindas da vice-prefeita Adriana Meneghini Lermen, que destacou os esforços das mulheres para suprir as múltiplas jornadas. “Estamos conquistando espaços que sempre foram nossos, mas não ocupávamos”, afirmou. “Se uma mulher conquista algo, todas nós conquistamos”, incentiva.

O prefeito Danilo Bruxel parabenizou as mulheres pela sua força e importância na sociedade. “Vocês são persistentes, batalhadoras e por isso hoje são reconhecidas”, ressaltou.

Na sequência, o secretário da Saúde, Gustavo Kasper, fez um apelo de conscientização e combate à dengue, que afeta o município nas últimas semanas, com casos confirmados em tratamento. “80% dos focos estão instalados dentro dos nossos domicílios. Precisamos que cada um faça a sua parte para vencermos juntos a dengue, dedicando alguns minutos da semana para revisar seus pátios e casas”, solicitou.

Após breve apresentação das conselheiras, a professora Ivete Kist iniciou sua fala de reflexão sobre o lugar da mulher na sociedade, ressaltando a importância de comemorar a data para enaltecer a luta pelos espaços e reconhecimento. Como forma de conscientizar em relação à cultura e aos princípios inseridos na criação feminina, Ivete citou conhecidas fábulas contadas a gerações, com pré-julgamentos sobre formas de condução da vida, valores de trabalho, postura e escolhas. “São modelos femininos que a gente recebe, cresce ouvindo e normaliza sem perceber, alimentando a desigualdade entre homens e mulheres desde a infância”, alerta.

Ivete trouxe estatísticas mundiais que apresentam desvantagens das mulheres em avaliações de pobreza, estudo e oportunidades. Promoveu reflexões sobre o papel e o lugar das mulheres na sociedade e incentivou as convidadas ao autoconhecimento, amor próprio e empoderamento. “A gente não deve imaginar que alguém vai nos dar liberdade e igualdade, devemos acreditar na capacidade de criar nossa própria realidade”, salientou.

Por fim, trouxe mensagens dos escritores Lya Luft, Pablo Neruda e Simone de Boauvoir em torno da temática. “A felicidade ninguém dá e ninguém tira, é uma luz que brilha dentro do coração de cada um”, finalizou a professora Ivete. A noite seguiu com música, integração, prosa e café.

Por daiane