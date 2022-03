O Alto Taquari

Eles vieram de diversas partes do Estado com propósitos diferentes como caminhar, conhecer pessoas e lugares, contemplar a natureza, degustar a gastronomia da região. Porém o objetivo principal era chegar até a imagem do Cristo Protetor, em Encantado, depois de 100 quilômetros de caminhada. E todos conseguiram após a saída em Marques de Souza no sábado, 26, passando por Travesseiro, Pouso Novo, Nova Bréscia, Capitão, Muçum, Roca Sales e Encantado.

Na segunda-feira, exatamente às 16h30min, sob uma chuva torrencial, os 24 integrantes da Caminhada do Carnaval promovida pelo projeto Passeios na Colônia chegaram aos pés do Cristo. Oriundos de Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Santa Maria, Encantado, Arroio do Meio, Estrela, Lajeado e Marques de Souza, os caminhantes, ao concluir o trajeto, marcaram a primeira Rota Peregrina da região em direção ao Cristo Protetor. Pelo caminho também foram plantadas 100 árvores e deixadas mensagens nas igrejas. “Além de nossas pegadas, deixamos o exemplo de que a humanidade pode caminhar unida em direção a um ideal, que não existe sonho impossível e que o turismo religioso pode ser mais uma opção para se conhecer a região”, destaca o coordenador da iniciativa, Alício de Assunção.

Por daiane