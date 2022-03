O Alto Taquari

Março é um mês especial para vários municípios do Vale do Taquari, que comemoram 30 anos de emancipação político-administrativa. Entre estes estão Capitão e Travesseiro, emancipados de Arroio do Meio em 20 de março de 1992. Os dois municípios preparam eventos especiais para celebrar a data.

Os festejos de 30 anos de emancipação polítio-administrativa de Travesseiro não estão restritos ao mês de março, conforme informa a secretária de Educação Michele Raquel Kunrath Träsel. Contudo, o ponto alto das comemorações será no fim de semana do aniversário quando serão realizadas programações especiais. “É uma data marcante. Tem muita história envolvida. A comunidade aguarda pelos festejos de aniversário”, avalia Michele.

No sábado, haverá um momento cultural no Clube Esportivo Travesseirense, a partir das 19h30min. Serão homenageados os 29 integrantes da Comissão Emancipacionista, lançados o vídeo institucional e o jingle especial feito pelo maestro William Bayer, além da apresentação do traje oficial das soberanas. Estão confirmadas as presenças da Orquestra Municipal, do Vocal Novo Brilho e da Orquestra Juvenil. Será um evento aberto ao público, mas sem jantar ou baile na sequência.

A secretária ressalta que o município optou pela cautela na programação, por conta da pandemia. Quando os eventos foram planejados, muitos ainda no ano passado, não havia a certeza se poderia ter a presença de público. Mesmo assim, as atividades são variadas e buscam abranger todos os munícipes, a exemplo da Rústica, no próximo dia 26 e do Festival de Gastronomia e Feira da Agricultura Familiar nos dias 8 e 9 de abril, na avenida 10 de Novembro. “O Festival e a Feira vão valorizar nosso comércio e os agricultores, já que hoje nossa economia está baseada 80% na agricultura”, dimensiona.

Inscrições para a 4ª Rústica – A 4º edição da Rústica ocorre em 26 de março. É uma parceria do município, por meio da secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo com o Sesc Lajeado. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de março no site do Sesc: https://www.sescrs.com.br/esporte/corridas/ e, para a confirmação, deverá ser entregue um quilo de alimento não perecível no ato de retirada do numeral, no dia do evento.

O regulamento completo também está disponível no site do Sesc:

https://www.sesc-rs.com.br/wp-content/uploads/2019/03/regulamento_rustica-4%C2%AA-R%C3%BAstica-Travesseiro-abr-2022-22.02.pdf.

Por daiane