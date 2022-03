Esportes

Inicia nessa sexta-feira, dia 04, o primeiro torneio de Vôlei da Associação Esportiva de Marques de Souza (Aemaso). Haverá participação de quatro equipes na categoria masculino – Ponto Certo Brasil, Amigos do Topogigio, Picada Flor e Voando Baixo; quatro na feminina – Azamigas, As Patroas, Arlequinas e Inimigas do Fim e, três mistas – Galera do Vôlei, Bolas Voadoras e Clube Travesseirense. As equipes se enfrentam entre elas na primeira fase e todas se classificam para as semifinais.

Os jogos ocorrem sempre nas noites de sexta-feira no ginásio da Sociedade Escolar. Confira os confrontos da primeira rodada: 19h30min – As Patroas x Azamigas; 20h15min – Picada Flor x Voando Baixo; 21h – Ponto Certo Brasil x Amigos do Topogigio; e 21h45min – Clube Travesseirense x Galera do Vôlei.

Por daiane