A Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, realizou no domingo, dia 13, os jogos da 4ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2022 – 11ª Copa Sicredi/Girando Sol/Neugebauer – Troféu Sicredi 40 anos. Nesta rodada o Sete que está invicto assumiu a liderança na categoria de Titulares com três jogos e três vitórias. Na rodada de domingo defende a liderança contra o Rui Barbosa.

Pela categoria de Titulares, jogaram em Linha 32, Cruzeiro e Sete. A partida que teve grande movimentação terminou com vitória do Sete por 2 x 1. O Sete fez 1 x 0 no primeiro tempo com gol de Douglas. No segundo tempo o Cruzeiro empatou através de Mamute. O Sete ainda aproveitou a indecisão da defesa do Cruzeiro para fazer 2 x 1, com gol de Luan.

Em Dona Rita, jogaram Haitianos/Dona Rita e Rui Barbosa. Sem nenhuma dificuldade o Rui Barbosa aplicou goleada de 7 x 1, com gols de Raí (3), Rafa Hammes, Daniel, Pedrinho e Maicon (Rui Barbosa); Frantz Damier marcou para os Haitianos.

Pelos Aspirantes, jogaram Cruzeiro 3 x 5 Sete. Os gols do Sete foram de João Moura (2), Robson (2) e Felipe. Para o Cruzeiro marcaram Maico (2) e Evandro. Também teve Haitianos 0 x 8 Rui Barbosa com gols de Bruno (3), Rodrigo Rosa (2), Felipe, Maicon e Henrique.

Pelos Veteranos, jogaram em Linha 32, Cruzeiro 5 x 1 Sete. Os gols foram de Fernando (2), Eduardo (2) e Fábio Majolo (Cruzeiro); Roberson marcou para o Sete. Em Dona Rita, Racen/Dona Rita e Rui Barbosa ficaram no 0 x 0. Em Arroio Grande, o Ki-Momento/União perdeu por 3 x 0 para o So Khellãs. Os gols foram de André, Adilson e Rafael.

Craques da rodada

Pelos Titulares, Mathias Fensterseifer (Cruzeiro) e Raí Rohr (Rui Barbosa). Pelos Aspirantes, Bruno Fuchs (Rui Barbosa) e João Moura (Sete). Pelos Veteranos, Márcio Eckhardt (Racen), Adilson do Monte (So Khellãs) e Fernando Lazaretti (Cruzeiro).

Classificação

Titulares – Sete 09p; Cruzeiro 07p; Rui Barbosa 06p, Forquetense 01p e Haitianos com zero pontos.

Aspirantes – Sete e Rui Barbosa 09p; Cruzeiro 06p; Forquetense e Haitianos com zero pontos.

Veteranos – So Khellãs 12p; Racen 10p; Rui Barbosa 05p; Cruzeiro 04p, Sete e Ki-Momento com 01 ponto.

Jogos para domingo

Domingo, dia 20, acontecerão os jogos da 5ª e última rodada da fase de classificação dos Aspirantes e Titulares. Nesta rodada jogam em São Caetano, Sete x Rui Barbosa e em Forqueta, Forquetense x Haitianos. Tanto nos Aspirantes como nos Titulares a partida entre Forquetense e Haitianos decide a vaga de quem segue no campeonato. No confronto entre o Sete e Rui Barbosa será definida a liderança da fase de classificação. Um empate deixa o Sete em 1º lugar. O Rui Barbosa para ficar em 1º lugar precisa vencer e definir a posição no critério da disciplina, pois o time entra em campo com 80 pontos contra 280 do Sete ou no saldo de gols, onde o Rui Barbosa tem saldo de seis gols contra quatro do Sete. No caso de empate entre o Sete e o Rui Barbosa, o Cruzeiro vai ficar com a 2ª colocação por ter melhor disciplina. Os jogos iniciam às 14 horas para os Aspirantes e às 16 horas para os Titulares.

Pelos Veteranos, jogam domingo pela 5ª rodada, no Passo do Corvo, So Khellãs x Racen; em São Caetano, Sete x Rui Barbosa e em Linha 32, Cruzeiro x Ki-Momento. Nesta categoria ainda resta uma rodada da fase de classificação que será realizada dia 27 de março.

Atletas suspensos – Pelos Titulares, está suspenso por uma partida pelo 3º cartão amarelo o atleta Yago Ferreira (Sete).

Por daiane