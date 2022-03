Esportes

A Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, realizou no domingo, dia 20, dois jogos da 5ª e última rodada da fase classificatória do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2022 – 11ª Copa Sicredi/Girando Sol/Neugebauer – Troféu Sicredi 40 anos. A rodada definiu as quatro equipes classificadas dos Aspirantes e Titulares para a fase semifinal que será disputada em quatro domingos.

Pela categoria de Titulares, teve, em São Caetano, o clássico entre Sete e Rui Barbosa. A partida terminou com vitória do Sete por 2 x 1. Gols de Douglas Kemmer, para o Sete e Rafa Hammes, para o Rui Barbosa.

Em Forqueta, jogaram Forquetense x Haitianos/Dona Rita. A partida, que terminou com placar de 7 x 0 para o Forquetense, ficou marcada pela ameaça dos Haitianos de se retirarem de campo ainda no primeiro tempo depois que o árbitro deixou de marcar um pênalti para eles e, logo em seguida, assinalar um pênalti para o Forquetense, que foi cobrado e convertido, ampliando o placar para 2 x 0. Os gols do Forquetense foram marcados por Maurique (3), Bindé, Estiven, Brock e um gol contra.

Pelos Aspirantes, se enfrentaram em São Caetano, Sete 3 x 2 Rui Barbosa. Para o Sete, marcaram João de Moura (2) e William; Pedro e Rodrigo Rosa marcaram para o Rui Barbosa. Em Forqueta, o Forquetense venceu por 7 x 0 dos Haitianos com gols de Felipe Werner (2), Maurique (2), Adelir, Jeferson e Matheus.

Pelos Veteranos, jogaram no Passo do Corvo, So Khellãs 2 x 1 Racen. Edu e Rogério fizeram os gols do So Khellãs; Gilson, para o Racen. Em São Caetano, Sete 0 x 2 Rui Barbosa. Os gols foram de Jurandir Piassini. Em Linha 32, Cruzeiro 6 x 0 Ki-Momento. Os gols foram marcados por Eduardo (3), Luis Crone, Fabiano e Fábio Majolo.

CRAQUES DA RODADA

Pelos Titulares, Matheus Novacosqui (Sete) e Maurique Schmitt (Forquetense). Pelos Aspirantes, João de Moura (Sete) e Maurique Schmitt (Forquetense). Pelos Veteranos, Rogério Bruxel (So Khellãs), Eduardo Fuhr (Cruzeiro) e Jurandir Piassini (Rui Barbosa).

Classificação

Titulares – Sete 12p; Cruzeiro 07p; Rui Barbosa 06p, Forquetense 04p e Haitianos zero ponto.

Aspirantes – Sete 12p, Rui Barbosa 09p; Cruzeiro 06p; Forquetense 03p e Haitianos zero ponto.

Veteranos – So Khellãs 15p; Racen 10p; Rui Barbosa 08p; Cruzeiro 07p, Sete e Ki-Momento com 01 ponto.

Fase semifinal

Domingo, dia 27, inicia a fase semifinal da categoria dos Aspirantes e Titulares, onde a disciplina determinou o local da segunda partida. Nesta rodada jogam em Rui Barbosa com Aspirantes e Titulares, Rui Barbosa e o Cruzeiro de Linha 32. A partida da volta será realizada em Linha 32, no dia 10 de abril. Neste confronto, o Cruzeiro tem a vantagem de jogar por dois empates nos Titulares, enquanto que na categoria de Aspirantes, a vantagem de dois empates é do Rui Barbosa.

Na outra semifinal, se enfrentam Sete de São Caetano e Forquetense. A primeira partida da semifinal acontece no dia 03 de abril, em São Caetano, e a segunda, no campo do Forquetense, no dia 17 de abril. Tanto pelos Titulares quanto pelos Aspirantes a vantagem de jogar por dois empates é do Sete de São Caetano.

Pelos Veteranos, jogam domingo, dia 27, a 6ª e última rodada da fase de classificação em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Ki-Momento/União; no Passo do Corvo, So Khellãs x Cruzeiro e em Dona Rita, Racen/Dona Rita x Sete. Nesta categoria já estão definidos os quatro classificados. A rodada de domingo poderá apenas alterar a posição de algumas equipes na tabela de classificação.

Atletas suspensos

Pelos Titulares, foi punido com um ano de suspensão David do Nascimento (Haitianos) por agressão a um atleta do Forquetense. Pelos Veteranos, André Kuhn (So Khellãs), suspenso por duas partidas por expulsão. Pelos Aspirantes, está suspenso em uma partida por expulsão Felipe Kunzler (Sete).

Ingressos e horários

Durante reunião da direção da Lafa com os dirigentes de clubes na segunda-feira, ficou decidido que o valor dos ingressos para os jogos semifinais será de R$ 5. Nas finais, o valor passa para R$ 8. A partir de domingo, os jogos iniciam às 13h30min para os Aspirantes e às 15h30min aos Titulares. Os clubes fazem um alerta ao público: a partir de domingo será proibida a entrada com bebidas alcoólicas.

