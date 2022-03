Esportes

A Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, realizou no domingo, dia 06, os jogos da 3ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2022 – 11ª Copa Sicredi/Girando Sol/Neugebauer – Troféu Sicredi 40 anos.

Pela categoria de Titulares, jogaram em Dona Rita, Haitianos/Dona Rita 1 x 5 Cruzeiro. Os gols do Cruzeiro foram de Mathias (2), Lucas, Cezinha e Daniel. Para os Haitianos marcou Valandro. Em Rui Barbosa, o Rui Barbosa ganhou o clássico do Forquetense por 1 x 0, gol marcado por Luis Lansini.

Pelos Aspirantes, teve em Rui Barbosa, Rui Barbosa 4 x 2 Forquetense. Gols de Rodrigo, Pedro, Bruno e Matheus para o Rui Barbosa. Felipe e Jeferson marcaram para o Forquetense. Em Dona Rita, Haitianos 0 x 6 Cruzeiro, com gols de Tiago (2), Robson (2), Jean e Maico.

Pelos Veteranos, a rodada começou no sábado quando jogaram em Dona Rita, Racen/Dona Rita 2 x 1 Cruzeiro. Gols de Adilson e Gilson para o Racen e Rafael para o Cruzeiro. No domingo, jogaram em Rui Barbosa, Rui Barbosa 1 x 2 So Khellãs. Gols de Rogério Bruxel (So Khellãs) e Polenta (Rui Barbosa) e em São Caetano, Sete 1 x 1 Ki-Momento/União. Gols de Tibério (Sete) e Newton (Ki-Momento).

Craques da rodada – Pelos Titulares, Mathias Fenterseifer (Cruzeiro) e Luis Lansini (Rui Barbosa). Pelos Aspirantes, Vitor Korb (Cruzeiro) e Matheus Lima (Rui Barbosa). Pelos Veteranos, Odair Zanella (Racen), Fernando Pinheiro (Sete) e Rogério Bruxel (So Khellãs).

Classificação – Após a disputa de três rodadas a tabela de classificação apresenta pelos Titulares, Cruzeiro com 07p; Sete 06p; Rui Barbosa 03p, Forquetense 01p e Haitianos com zero pontos. Aspirantes – Sete, Cruzeiro e Rui Barbosa com 06p; Forquetense e Haitianos com zero ponto. Veteranos – Racen e So Khellãs 09p; Rui Barbosa 04p; Cruzeiro, Sete e Ki-Momento com 01 ponto.

Jogos para domingo – Domingo, dia 13, teremos os jogos da 4ª rodada. Pelas categorias de Aspirantes e Titulares jogam em Linha 32, Cruzeiro x Sete e em Dona Rita, Haitianos x Rui Barbosa. Os jogos iniciam às 14 horas para os Aspirantes e às 16 horas dos Titulares. Pela categoria de Veteranos, jogam de manhã com início às 10 horas, em Linha 32, Cruzeiro x Sete; em Dona Rita, Racen x Rui Barbosa e em Arroio Grande, Ki-Momento x So Khellãs.

Atleta suspenso – Pelos Titulares, está suspenso por expulsão e punição de duas partidas o atleta Pablo Fagundes, da equipe dos Haitianos.

Por daiane