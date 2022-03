Em Outras Palavras

Uma das coisas mais fascinantes do jornalismo é conhecer pessoas. Isso, porém, exige sensibilidade e tolerância. Lidar com o público é gratificante, mas é comum deparar com gente “de mal com o mundo” que transfere para os outros as suas frustrações.

Entrevistado por um repórter de Santana do Livramento sobre os desafios como assessorar do então governador Germano Rigotto, contei sobre o cotidiano desafiador. Muitas vezes uma viagem do tipo “bate-volta” se transformava em ausência de vários dias.

Depois de conversar por mais de uma hora com o repórter, a manchete do jornal A Platéia, de Livramento resumiu com exatidão o bate-papo, destacando uma frase minha. “Nossa rotina é não ter rotina”. Sempre gostei de viajar profissionalmente para conhecer novos personagens e lugares.

Dos 497 municípios gaúchos conheço no mínimo 250, resultado da minha experiência como assessor de imprensa no Executivo, Legislativo e Judiciário, além da vida como repórter de rádio e jornal.

Guardo muitas experiências inesquecíveis. Recentemente soube da venda do Castelo de Pedras Altas, localizado no município de mesmo nome, na região da Campanha gaúcha.

É muito bom viajar, forjar personagens e

agregar experiências para o resto da vida

A obra foi idealizada por Joaquim Francisco Assis Brasil, homem visionário, produtor rural e inventor, que construiu o castelo para homenagear sua esposa no início do Século XX.

Fiquei uma semana percorrendo as dependências do castelo que será aberto à visitação pública. É um passeio que recomendo porque o lugar guarda parte da história do nosso Estado, além de homenagear um ilustre personagem do Rio Grande. A conversa com as duas filhas de Assis Brasil forneceu farto material que resultou em um caderno encartado numa edição dominical do jornal Zero Hora.

Outra passagem que marcou foi a maior seca da história de Bagé, ocorrida em 1989. Durante uma semana percorri a região para contar sobre as agruras e o sofrimento causado pela prolongada estiagem, semelhante a que assola o RS atualmente. Animais mortos no campo, vegetação dizimada, mananciais de água secos e uma legião de pessoas percorrendo longas distâncias em direção aos caminhões-pipa compunham uma paisagem desoladora.

Viajar, contar histórias, forjar personagens, somar experiências para o resto da vida. Esta é a fascinante rotina daqueles que fazem do jornalismo uma atividade… sem rotina! E por isso desafiadora e apaixonante.

Por daiane