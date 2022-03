Greicy Weschenfelder

A partir deste ano, embora já houvesse escolas com o ‘projeto piloto’ os primeiros anos do Ensino Médio terão mais carga horária para os estudos, representando o acréscimo de disciplinas novas e a reorganização de outras já existentes com menos carga horária, portanto.

Gradativamente, ano que vem será a vez dos segundos anos, e assim por diante. Até completar todo o ensino médio.

Aumentar carga horária significa ter mais horas de estudo por dia e incrementar com disciplinas novas é mais especificamente pensar em tecnologia, projeto de vida e mercado de trabalho. Mas a grande questão que fica para a reflexão e debate é como aumentar a carga horária se isso significa, por exemplo, no ensino noturno, começar a aula uma hora antes de forma online. Esse jovem já está inserido no mercado de trabalho. E toda uma logística de transporte escolar, computadores, internet, acessibilidade, professores e muitas outras coisas, que, infelizmente ainda não estamos preparados. Especialmente a rede pública.

A discrepância entre escola pública e particular vai se acentuar ainda mais pois para oferecer os novos itinerários formativos como cultura digital por exemplo, laboratórios precisam existir e com alta tecnologia. Se não é não aprender nada.

Além disso, não adianta de nada os professores receberem um computador e a preparação ser em algumas horas por vídeo ou live. A importância da tecnologia é que ela veio para ficar todos sabemos, agora operar nessas máquinas pedagogicamente é outra coisa bem diferente. A disciplina novo projeto de vida é maravilhosa no papel mas e como conduzir uma aula o ano inteiro e como agregar tantos interesses e vontades de adolescentes do primeiro ano do ensino médio. Aliás, eles estão preparados a já saberem o que querem da vida?

O poder aquisitivo também conta, pois trabalhar com tecnologia nas escolas significa antes de mais nada ter uma acesso à internet muito bom, com banda larga. Só o aparelho não adianta. Assim como laboratórios nas escolas com um computador para cada três alunos. E ainda defasados.

Muito complicado também imaginar suprimir horas-aula, mesmo que não agora, de disciplinas básicas como Português, História, Sociologia. Matérias essenciais para o desenvolvimento de um aluno completo. Ainda mais elas que fazem escrever, pensar e interpretar.

O que pensar então de não ter Educação Física no Ensino Médio? Eu que o diga, se tivesse aproveitado mais as aulas ou tivesse aulas mais atrativas na época hoje não seria sedentária. Pensar que a disciplina de Educação Física faz, mesmo que poucos períodos, o estudante ter noção de corpo, exercitar-se, entender a si, acalmar a mente. Esporte é vida.

Bem, há muitos objetivos (e falo do país todo) em ter a Educação calada. Povo sem educação é muito mais fácil de manipular.

