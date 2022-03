Em Outras Palavras

“Minha tática na reunião dançante” foi a crônica que o jornalista e amigo David Coimbra publicou terça-feira (22) na Zero Hora. O título despertou dois sentimentos. Primeiro, de nostalgia que – confesso – arrancou um sorriso às 6h da manhã quando começo a leitura dos jornais. Depois… cheguei à triste constatação de que estou velho.

Imaginem uma reunião dançante hoje! O idealizador seria ridicularizado, execrado nas redes sociais. As mesmas redes que acabaram com o romantismo à base de bilhetes perfumados, cuidadosamente dobrados com uma minúscula flor roubada na Praça Flores da Cunha.

Levei muito tempo para frequentar reuniões dançantes. Morava no bairro Bela Vista, muito diferente de hoje, com suas ruas pavimentadas. Só depois de morar “na vila”, logo na entrada da cidade, ao lado da família Schmidt. A maioria dos encontros acontecia na garagem da casa de amigos ou colegas de aula. Apesar dos convites, muitos “furões” ignoravam e entravam com a cara e a coragem sem serem molestados.

Namoros, noivados e casamentos nasceram no escurinho das luzes lilases ou – mais raro – sob o brilho dos globos com disparavam raios prateados no auge dos Bee Gees que inspiravam o espírito de John Travolta na gurizada arroio-meense.

Hoje, o romantismo e a “corte” – período entre o conhecimento e a oficialização do namoro – foram arquivados. Tudo é muito mais explícito, não há mistério, clima de intimidade prolongada até o clímax, construído aos poucos com vagar e respeito.

As brumas da boate do Clube Esportivo e os cantinhos de penumbra do Hotel Central que acolheu alguns encontros da piazada estão no passado. As redes sociais viabilizam com a rapidez do som a busca e o encontro – e também o rompimento por vezes áspero – de idílios fugazes, quase sempre inconsequentes. Os relacionamentos se esvaem, corações partidos são logo consertados através de uma nova relação que emerge das cinzas.

As reuniões dançantes eram o ponto culminante do nosso fim de semana onde as gurias se produziam a tarde toda do sábado. Já os guris estreavam calças com boca de sino, tênis e camisas floreadas, estilo Baile do Havaí. Saltos plataforma, perfumes de aroma duvidoso e a “decoreba” da letra das músicas em inglês a partir dos encartes dos LPs eram comuns.

Bons tempos, velhos tempos. Tempos que algum dia voltarão? Difícil dizer. Mais fácil é recordar, sentir e sorrir.

