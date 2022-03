Resenha do Solano

No dia 23 de fevereiro, véspera do feriadão de Carnaval e do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, que iniciou dia 24, algumas pessoas ligadas a partidos políticos de Arroio do Meio, compartilhavam vídeos “adote uma Ucraniana”. Bem antes da divulgação dos áudios sexistas do deputado federal Arthur Moledo Val (Podemos), que em plena véspera do Dia Internacional da Mulher, numa missão humanitária, pegou muito mal. Mas ele não mentiu. Falou exatamente o que estava pensando e sentindo naquele momento, e vai ter que arcar com isso.

Só expôs um pouquinho do que rola no jogo do poder. Ou vamos voltar a 2016-2018 e nos iludir com hipocrisias de um idealismo de “belas, recatadas e do lar”, porque era mais fofinho e vinha da ‘nossa’ turma?

Sim. As pessoas pensam em coisas profanas durante a quaresma, inclusive na guerra. A história nos mostra que muitas famílias surgiram de romances entre soldados de bom coração e refugiadas, assim como muitos crimes de guerra.

A vida é cruel. Se ‘aproveitar, curtir ou ajudar’ os mais ‘pobres ou vulneráveis’ não é um pensamento exclusivamente machista. Numa pequena proporção, existem madames e jovens bem sucedidas com seus “toy boys” de origem humilde. É um estilo de vida. Não estou dizendo que é certo, mas a sociedade é assim, louca e tirana.

Ainda tem muita gente que prefere polir o carro, ajustar o som, moda, ler livros, capinar, tocar violão, fotografar a natureza, debater a sustentabilidade etc. Entre muitas outras situações que não têm nexo com nada, como a frase “na guerra e no amor não existem vencedores”, mas fazem refletir.

Falta de união entre empresários e políticos?

Estive na reunião da CIC-VT que abordou e discutiu detalhes da concessão de rodovias e obras projetadas para Lote 02 do Programa Avançar RS, na segunda-feira, na Acil (páginas 10 e 11). O descontentamento de empresários com políticos era tão nítido que além da pressão política e ações judiciais, para sustar ou cancelar o edital, tem gente que já avisou que vai ‘soltar os cachorros’ nas eleições de outubro.

Alguns dos presentes com maior conhecimento jurídico, observaram que o governo estadual respeitou todos os ritos que precedem editais de concessões públicas, e por isso será muito difícil interferir. Prefeitos de cidades com maior fluxo de veículos (em alguns casos com maior população), porém distantes de praças, foram acusados de oportunistas. Talvez foram realistas.

Complicado acusar o Estado de tirano. Possui autonomia para lançar concessões e aval da Assembleia Legislativa (AL/RS), que não tem representantes diretos do Vale do Taquari. A proporcionalidade de investimentos (23%), impostos (17%), lucro e custo de operação, é questionável. Mas investidores com a capacidade de transformar uma região só vão tirar o dinheiro da bolsa para negócios lucrativos. Não vão sair da zona de conforto por margens mínimas e riscos altos.

Além do mais, apesar da ameaça ou blefes de que empresas locais poderiam migrar para regiões do país com custo logístico menor, os políticos (locais e estaduais) sabem que muitos investimentos de plantas industriais estão financiados e amarrados com incentivos públicos, que não se resolvem da noite para o dia. Dilemas parecidos com o Holandês Voador do clássico Pitadas no Caribe, só que no Vale do Taquari, que também é muito bonito.

De pontos profanos a templos

A imprensa apenas noticia fatos, expõe diferentes pontos de vistas e opiniões. Não define se algo é apologia ou não (página 14), nem o que interpretam e pensam as pessoas, muito menos o que decide a polícia, a justiça e as urnas. A mesma coisa vale para abordagens policiais (pagina 16). E reclamações de atendimentos médicos e critérios das instituições de saúde (página 15).

Às vezes a confusão é do interesse das pessoas que sempre estavam acostumadas a dar um jeitinho para os menos esclarecidos, e se dar bem, pois estavam acostumados a decidirem o que é verdade e o que fazer com ela, e até lucrar um pouquinho nesse agito. Mas tem horas que o próprio bodegueiro enjoa dos bêbedos. Óbvio que toda moeda tem lados.

Esclarecer fatos e ampliar interpretações em torno de diferentes pontos de vistas às vezes incomoda conservadores, usurpadores, mentirosos e mimados. Se em Brasília deputados queimam o filme por tocar em assuntos não tão cristãos ou morais, em Arroio do Meio, pontos profanos, como bares estão fechando, para dar lugar a templos religiosos, o que também não está sendo visto como tão positivo. Em meio a isso, muitos contribuintes que trabalham no Centro, inclusive servidores da prefeitura, torcem para que pelo menos uma das farmácias ou salas comerciais próximas, vire bar ou pub na rua principal ou latearias. Isso sim pode mudar a autoestima e criar um ambiente para bastidores políticos e demais assuntos sociais que pode surtir efeito nas eleições de 2024.

Por daiane